"Nosotros también nos enteramos de la nada del final"

“Nosotros nos enteramos de la nada también de este final. A mí me parecía muy abrupto que se terminara con todo así porque hay que tenerle respeto a la gente que nos mira”, aseguró la actriz. La decisión del abrupto final fue de Telefe. El canal de las pelotitas aceleró el debut de Sandro de América para competirle el prime time a Simona.

Furia: “Sinceramente no entiendo por dónde pasa la televisión”, opinó la actriz sobre los manejos.

Indignada

Una Eleonora molesta dijo estar muy enojada e insistió con la falta de respeto al televidente: “Yo voy a actuar, todos dimos lo mejor de nosotros, enojarnos no nos sirve de nada. Pero sí me enoja que no se respete a la gente, creo que esta tele de aire hay que entender cómo se maneja, porque no se respetan horarios, porque terminan una novela sin avisar. Sinceramente no entiendo por dónde pasa la televisión”.