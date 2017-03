"Ojalá que haya marchas hasta que caiga este modelo"

Capital Federal

El titular de la CTA autónoma, Pablo Micheli, aseguró que las marchas de protesta seguirán “hasta que se caiga este modelo económico”, en el marco de la movilización de la central que dirige junto a la CTA de Hugo Yasky. “El pueblo que no está en la calle, no tiene destino, no tiene ninguna posibilidad de soñar”, aseguró Micheli en Plaza de Mayo ante miles de personas. “Ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y 6 de abril, no nos van a sacar de la calle ni ahora ni nunca”, advirtió en alusión al paro nacional convocado por la CGT.