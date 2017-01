Olvidó dónde dejó el auto y lo halló seis meses después

Manchester.- La historia oficial dice que el hombre, al no conocer mucho la zona, se perdió y terminó desorientado. Pero nadie se anima a explicar cuál era el estado del señor que, una noche, perdió un auto.

Un hombre viajó en el coche que le prestó un amigo desde Escocia hacia Manchester para presenciar un recital de The Stone Roses en el estadio Etihad. Pero al salir del espectáculo olvidó dónde había estacionado. Después de que el show terminara, no pudo recordar dónde lo había estacionado y comenzó a caminar para poder hallarlo. Sin embargo, después de varias horas de intensa búsqueda, eso no sucedió.

Finalmente, el propietario del vehículo no tuvo más remedio que reportarlo como perdido o directamente robado en agosto. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Nadie podría extrañarse del robo de un rodado. Sin embargo, la Policía se encontró con el BMW en un estacionamiento cercano al estadio en el que se produjo el recital. “Los agentes han encontrado un coche que estaba perdido desde junio en una torre de parqueaderos”, declaró la Policía de Gran Manchestery.

El monto del ticket para retirar el auto de la playa de estacionamiento asciende a 6140 dólares.