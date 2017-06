Omar Gutiérrez celebró el Día del Bombero en el cuartel de Plottier

“Este es un año histórico en la vida de cada integrante de cada cuartel de bomberos voluntarios de toda la provincia. Dentro de 15 días, ya tiene los despachos pertinentes en la Legislatura, se dará tratamiento al proyecto de ley para que cada bombero que presta servicio en esta provincia tenga obra social, seguro de vida y seguro de accidente de trabajo”, anunció el mandatario.

“Se trata de un acto de estricta justicia social. Ustedes, nuestros servicios públicos, se merecen eso y mucho más”, gobernador Omar Gutiérrez.

El mandatario indicó que serán más de 200 los bomberos que contarán con este beneficio que, además, incluye una compensación económica para más de 30 bomberos que “tienen 25 años de antigüedad y algunos que tienen 20 años, con un mínimo de edad de 55 años”.

"Es importante la conmemoración en el día del bombero voluntario, porque su vocación de servicio no tiene horario, no tiene tiempo, no tiene día, no tiene año; están constantemente en un esfuerzo de salvaguardar la vida de las personas”, Andrés Peressini, intendente de Plottier.

Durante el acto también estuvo presente los intendentes de Plottier, Andrés Peressini; de Junín de los Andes, Carlos Corazini y de Villa La Angostura, Guillermo Caruso; el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Milton Canale; el jefe de Bomberos, Hugo Millapán. Además, distintos funcionarios provinciales como el ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez; y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, entre otros.

“Felices si podemos llegar a lograr que se concrete esto, y a partir del año que viene tener ingreso las asociaciones para proyectar y seguir creciendo”, Milton Canale, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios.

