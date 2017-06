Ordenaron el desalojo a un jubilado de un predio municipal

“Me trajo José Cifuentes, un por entonces consejero del ISSN, como cuidador de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte del Automotor) en el 2000. Nunca me pagaron, no tengo un papel que me lo acredite pero hice el mantenimiento todos estos años. Luego el sindicato se fue en el 2004 y desde el 2014 el municipio me reclama el terreno”, dijo Barrera.

Su casa está cercada desde el 2004 pero pertenece al predio que se extiende de calla México a Huiliches, donde hoy hay una plaza. Dijo que entregó las llaves de acceso a los terrenos y al salón.

“Yo vine a una casa de bloques de 4x3 metros, que hacía fuego porque no tenía gas, tuve que pedir un crédito personal para ampliarla que todavía estoy pagando y del que me quedan 20 cuotas”, contó Orlando.

E indicó que no tiene dónde ir. "No me voy a resistir, si me tengo que ir lo haré. Sólo quiero que me reubiquen en otro lugar porque con mi sueldo de jubilado municipal no puedo pagar un alquiler. Mi mujer se hace diálisis y no puedo llevarla a cualquier lugar", agregó.