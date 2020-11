Outlander: ¿Quinta temporada se estrenará en Netflix?

Quinta temporada de Outlander aún no llega a Netflix

Quinta temporada de Outlander aún no llega a Netflix

En Netflix, la cuarta temporada se estrenó recién en el 11 de mayo de 2020, un día después de la emisión del final de la temporada 5 en USA, por lo que es probable que la quinta temporada se una al catálogo del servicio recién tras terminar la sexta entrega en su transmisión original.

Por el momento, puedes disfrutar de las primeras cuatro temporadas del drama basado en las novelas de Diana Gabaldon en Netflix, y la quinta entrega a través de FOX Premium.

Sexta temporada de Outlander

Por lo pronto no se han publicado detalles oficiales de la trama para la sexta temporada de Outlander, sin embargo, es probable que siga el sexto libro de la serie de Diana Gabaldon. Lo que significaría que el programa se basará en A Breath of Snow and Ashes, lanzado en 2005.

Este libro se centra más en las secuelas de la quinta temporada, en la que Jamie se ve inmerso en la Revolución Americana. Aunque, el productor ejecutivo Ronald Moore, dijo a Entertainment Weekly sobre su enfoque para las próximas temporadas de la ficción:

Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año