“ Uno de los grandes problemas que tenemos es el alto nivel de ausentismo docente y sigue habiendo paros injustificados . Nosotros nos preguntamos si no existe una reglamentación de los motivos de paro, porque a veces los docentes paran por motivos que son dialogables”, aseguró Retamosa en declaraciones con LU5 .

Fue crítica con la forma en que los docentes hacen uso de certificados médicos sin ningún tipo de control. “Siempre tienen motivos para no dar clases, después llega diciembre y les dan todos los contenidos juntos”, señaló la madre.

clases educacion.jpg

Frente a esta situación, la mujer aseguró que los chicos no salen preparados para afrontar los siguientes niveles de educación, ya sea secundario o universitario. “Los contenidos no están dados y muchas veces la decisión de pasar a los chicos es para que no se incendie toda la situación”, aseguró.

Sobre los días que los chicos llevan sin tener clases, aseguró que eso varía entre establecimientos, ya que, sumado a los paros y el ausentismo por parte médico, se suman los problemas edilicios de las distintas escuelas. “Hay que individualizar cada situación, pero la realidad es que son muchos los días en que los chicos no han tenido clases”, recalcó.

Ante este panorama, los representantes de la ONG que viajen al encuentro nacional esperan poder reunirse con el ministro Llancafilo a su regreso. “Esperamos que nos reciba, para poder dialogar sobre cosas que nos preocupan como padres respecto a la situación educativa de nuestros hijos”, adelantó.

Esto se debe a que han tenido una buena recepción por parte del funcionario, debido a que en su momento los recibió y escuchó sus preocupaciones respecto a las situaciones de violencia que se dan en las escuelas y que en el último tiempo se han multiplicado.