Banderas en la playa: cómo leer las señales de los guardavidas y evitar riesgos

Los colores advierten sobre el estado del mar y los peligros del día; conocerlos ayuda a prevenir accidentes en verano.

Para pasar unas vacaciones seguras en la playa es fundamental respetar las banderas de precaución.

Durante el verano, miles de personas se lanzan al mar sin prestar atención a una advertencia clave: las banderas de seguridad . En la playa argentina, este sistema de colores funciona como un lenguaje universal que informa sobre las condiciones del agua, el oleaje y los riesgos del día.

Interpretarlas correctamente y saber cómo actuar frente a fenómenos como las corrientes de retorno es fundamental para prevenir accidentes y disfrutar del mar de manera segura. Los guardavidas evalúan varias veces al día las condiciones del agua y ajustan la señalización de acuerdo con el clima, el oleaje y la cantidad de personas.

Así, las banderas se convierten en una herramienta esencial para orientar a los bañistas y garantizar una experiencia segura , según destaca la Municipalidad de la Costa Atlántica . En las playas de Argentina, las banderas son lisas y cambian de color según el estado marítimo.

Y los puestos de señalización suelen ubicarse cada 100 metros y se adaptan tanto a la densidad de público como a las características de cada playa.

La Municipalidad de la Costa Atlántica enfatiza que respetar la señalización y las indicaciones de los guardavidas resulta clave, ya que las condiciones pueden variar varias veces al día y la prevención es fundamental para la seguridad de todos.

Bandera. Mar. (1)

El significado de cada bandera

Bandera roja con negro: Esta advierte sobre un mar extremadamente peligroso. Esta señal implica que las condiciones pueden empeorar de manera repentina, por lo que se debe evitar cualquier contacto con el agua.

La bandera roja indica prohibición total de baño. Señala condiciones peligrosas, como fuerte oleaje, corrientes intensas o tormentas eléctricas. Ingresar al agua bajo esta señal implica un riesgo elevado, advierte la Municipalidad.

La bandera celeste indica una zona habilitada para bañarse, bajo vigilancia constante y peligro rayos. Es considerada el sector más seguro y permite ingresar al agua con tranquilidad, siempre siguiendo las normas de seguridad.

La bandera amarilla, sola o acompañada de negro, señala un mar apto pero con riesgos moderados o mejor dicho como mar dudoso. Se recomienda precaución y no alejarse de las zonas controladas por los guardavidas.

La bandera negra exige la evacuación inmediata de la playa. Se iza ante la inminencia de tormentas eléctricas o cuando el mar se encuentra en condiciones extremadamente peligrosas.

La bandera blanca señala la presencia de un niño perdido en la playa. Su función es alertar a los bañistas para colaborar en la búsqueda y prestar atención en la zona.

Bandera. Mar

La bandera en blanco y negro, dividida en cuartos, señala áreas designadas exclusivamente para el uso de tablas de surf y embarcaciones sin motor. La Unión de Guardavidas de la República Argentina (USLA) recomienda que los nadadores eviten estas zonas para prevenir accidentes y otros problemas.

Recomendaciones de seguridad y prevención

De acuerdo con la Municipalidad de la Costa Atlántica, las autoridades costeras y los guardavidas insisten en seguir ciertas pautas para minimizar los riesgos durante la estadía en la playa:

Bandera. Mar.