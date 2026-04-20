¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

Te contamos cuáles son todas las posibilidades de premios si es que se aciertan 2 cifras en la Quiniela.
Si te gusta apostar a la Quiniela, aquí te contamos cuáles son todas las posibilidades de premios si es que se aciertan 2 cifras.
Estos son los distintos premios que podés ganar si es que acertás 2 cifras en la Quiniela
Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado. A continuación, brindamos todos los ejemplos:
- Si se apostó un peso a la cabeza, el premio será de 70 pesos. A los 5 gana, por peso apostado se ganan 14; a los 10 gana, por peso se ganan 7 y a los 20 gana por peso se ganan 3,50.
- Si se apostaron 10 pesos a la cabeza, el premio será de 700 pesos. En la modalidad a los 5 gana, por 10 pesos apostados se ganan 140, a los 10 gana, por 10 pesos se obtienen 70 y a los 20 gana por 10 pesos apostados se ganan 35.
- En cambio, si se apuestan 100 pesos a la cabeza, el premio de la Quiniela será de 7.000; A los 5 gana, por 100 pesos apostados se obtienen 1.400; a los 10 gana, por 100 pesos se ganan 700 y a los 20 gana por 100 apostados se ganan 350.
Para tener en cuenta a la hora de apostar por 2 cifras en la Quiniela: el significado de los números
Cabe recordar que el significado de los sueños, en la Quiniela o en la Lotería, puede aplicarse a determinados números:
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La Leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La Yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña Bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La Fiesta
- 21 Mujer
- 22 Loco
- 23 Cocinero
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La Misa
- 27 El Peine
- 28 El Cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La Luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 La Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 La Manteca
- 37 El Dentista
- 38 Piedras
- 39 Lluvia
- 40 El Cura
- 41 El Cuchillo
- 42 Zapatillas
- 43 Balcón
- 44 La Cárcel
- 45 El Vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto que habla
- 49 La Carne
- 50 El Pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre e hijo
- 53 El Barco
- 54 La Vaca
- 55 La Música
- 56 La Caída
- 57 El Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Las Plantas
- 60 La Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 El Cazador
- 66 Lombriz
- 67 Mordida
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto que sueña
- 71 Excremento
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Gente Negra
- 75 El Payaso
- 76 Las Llamas
- 77 Pierna Mujer
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La Bocha
- 81 Las Flores
- 82 La Pelea
- 83 Mal Tiempo
- 84 La Iglesia
- 85 Linterna
- 86 El Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La Rata
- 90 El Miedo
- 91 Excusado
- 92 El Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 Mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermano
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