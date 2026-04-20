País La Mañana Quiniela ¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

Si te gusta apostar a la Quiniela, aquí te contamos cuáles son todas las posibilidades de premios si es que se aciertan 2 cifras.

Quiniela. Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado.

Estos son los distintos premios que podés ganar si es que acertás 2 cifras en la Quiniela Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado. A continuación, brindamos todos los ejemplos: