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¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

Te contamos cuáles son todas las posibilidades de premios si es que se aciertan 2 cifras en la Quiniela.

¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

¿Cuánto plata gano si acierto 2 cifras en la Quiniela? Esto paga por $100

Si te gusta apostar a la Quiniela, aquí te contamos cuáles son todas las posibilidades de premios si es que se aciertan 2 cifras.

Quiniela.
Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado.

Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado.

Estos son los distintos premios que podés ganar si es que acertás 2 cifras en la Quiniela

Si se aciertan 2 cifras en la Quiniela, el premio dependerá del dinero que se haya apostado. A continuación, brindamos todos los ejemplos:

  • Si se apostó un peso a la cabeza, el premio será de 70 pesos. A los 5 gana, por peso apostado se ganan 14; a los 10 gana, por peso se ganan 7 y a los 20 gana por peso se ganan 3,50.
  • Si se apostaron 10 pesos a la cabeza, el premio será de 700 pesos. En la modalidad a los 5 gana, por 10 pesos apostados se ganan 140, a los 10 gana, por 10 pesos se obtienen 70 y a los 20 gana por 10 pesos apostados se ganan 35.
  • En cambio, si se apuestan 100 pesos a la cabeza, el premio de la Quiniela será de 7.000; A los 5 gana, por 100 pesos apostados se obtienen 1.400; a los 10 gana, por 100 pesos se ganan 700 y a los 20 gana por 100 apostados se ganan 350.
sorteo quiniela
El significado de los sueños, en la Quiniela o en la Lotería, puede aplicarse a determinados números.

El significado de los sueños, en la Quiniela o en la Lotería, puede aplicarse a determinados números.

Para tener en cuenta a la hora de apostar por 2 cifras en la Quiniela: el significado de los números

Cabe recordar que el significado de los sueños, en la Quiniela o en la Lotería, puede aplicarse a determinados números:

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La Leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La Yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña Bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La Fiesta
  • 21 Mujer
  • 22 Loco
  • 23 Cocinero
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La Misa
  • 27 El Peine
  • 28 El Cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La Luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 La Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 La Manteca
  • 37 El Dentista
  • 38 Piedras
  • 39 Lluvia
  • 40 El Cura
  • 41 El Cuchillo
  • 42 Zapatillas
  • 43 Balcón
  • 44 La Cárcel
  • 45 El Vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto que habla
  • 49 La Carne
  • 50 El Pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre e hijo
  • 53 El Barco
  • 54 La Vaca
  • 55 La Música
  • 56 La Caída
  • 57 El Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Las Plantas
  • 60 La Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 El Cazador
  • 66 Lombriz
  • 67 Mordida
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto que sueña
  • 71 Excremento
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Gente Negra
  • 75 El Payaso
  • 76 Las Llamas
  • 77 Pierna Mujer
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La Bocha
  • 81 Las Flores
  • 82 La Pelea
  • 83 Mal Tiempo
  • 84 La Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 El Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La Rata
  • 90 El Miedo
  • 91 Excusado
  • 92 El Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 Mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermano

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