El dólar en vivo: cómo cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

El apoyo del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con una delegación de directores del Banco Mundial para fortalecer la colaboración y agilizar la aprobación de financiamiento del organismo para proyectos en el país.

En el marco de la visita al país de una delegación de 10 directores ejecutivos del Grupo Banco Mundial, Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, encabezaron reuniones en las que se dialogó sobre los avances en el proceso de estabilización macroeconómica y sobre las prioridades de desarrollo del país.

El titular de Economía dialogó con los directores del Banco Mundial sobre la evolución del programa económico y sus perspectivas futuras. En esta línea, también se conversó sobre la importancia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar los proyectos de infraestructura que la Argentina necesita para seguir creciendo.