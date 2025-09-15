El clima en Neuquén

El dólar en vivo: cómo cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

Después de la pasada semana agitada, hay incertidumbre de lo que ocurra en estos días. Este lunes, Milei lanza el Presupuesto 2026.

El dólar en sus máximos

El dólar en sus máximos, al borde de la banda de flotación

El presidente Javier Milei presentará este lunes por la noche en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.

En tanto, el Gobierno nacional anunció una medida que limitan a los brokers la compra de dólares financieros, luego de que el CCL tocara el último viernes los 1.478 pesos.

Se espera que todo esto impacte de alguna forma en el inicio de la semana para la cotización del dólar.

Live Blog Post

El apoyo del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con una delegación de directores del Banco Mundial para fortalecer la colaboración y agilizar la aprobación de financiamiento del organismo para proyectos en el país.

En el marco de la visita al país de una delegación de 10 directores ejecutivos del Grupo Banco Mundial, Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, encabezaron reuniones en las que se dialogó sobre los avances en el proceso de estabilización macroeconómica y sobre las prioridades de desarrollo del país.

El titular de Economía dialogó con los directores del Banco Mundial sobre la evolución del programa económico y sus perspectivas futuras. En esta línea, también se conversó sobre la importancia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar los proyectos de infraestructura que la Argentina necesita para seguir creciendo.

Cómo arranca la semana del dólar

El pasado viernes el dólar oficial cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del día anterior. De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $1.472.

La semana pasada, posterior al resultado de las elecciones bonaerenses negativo para la LLA, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%.

dolares colchon.png
El aumento se produce luego de que varias entidades privadas ofrecían el dólar a ese valor desde primeras horas de la mañana.

