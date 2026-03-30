Escándalo en la AFA: procesaron a "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino por supuesta evasión fiscal

A los dirigentes del fútbol argentino se los acusa de desmanejo de $19.000 millones en fondos. También fueron embargados en $350 millones cada uno.

La Justicia procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno. Además, mantuvo la prohibición de salir al país a Tapia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

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Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

Qué dijo Javier Milei sobre la investigación sobre la AFA

El presidente Javier Milei, en todo momento, buscó tomar distancia de la investigación a la cúpula de la AFA y afirmó que la denuncia fue presentada por ARCA: “Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero en estas cosas”.

Tapia y Toviggino

Milei destacó: “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno. Para eso está la Justicia, y si encuentran que cometieron delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino. A todo el mundo se le exigen balances. No pueden pretender estar fuera de la ley”.

El contraste del comunicado de la AFA que habló de “transparencia” en medio de las causas de “Chiqui” Tapia

Previo al avance de las múltiples causas que involucran a Tapia y Toviggino la AFA habló de “transparencia” en el organismo, a nueve años de la asunción de Tapia al frente de la entidad madre del fútbol argentino, en un contraste con su situación en los tribunales.

El comunicado oficial de la AFA dijo que en el mandato de Tapia “la actual administración trabajó de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente”.

Tapia aniversario gestión AFA

La "modernización" impulsada por Chiqui Tapia, según el comunicado de la AFA

Según el documento oficial de la entidad, Tapia “impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna” y consolidó “un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos”.

"A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles", continúa el documento. "Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional", cierra el comunicado de la AFA.