La inflación del 2025 fue la más baja desde 2017

El INDEC dará a conocer este martes los datos sobre la evolución de los precios de diciembre y el resultado anual.

La inflación de diciembre sería de entre el 2,4% y el 2,7%

Más allá de algunas diferencias de apenas décimas entre las estimaciones de las consultoras privadas y el dato que informe este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la inflación de 2025 fue la mas baja desde el 2017.

Ese año el IPC anual marcó 24,5% y a partir de ese momento los números entraron en una vorágine de subas sin control. Es probable que la inflación del año pasad o haya terminado entre un 30% y 31%. El diciembre los precios s ubieron entre 2,4% y 2,7%.

A pesar de todo, y que la Argentina se mantenga entre los países de mayor inflación del mundo, es inexorable que está en un proceso de desinflación . Cuánto va a tardar en llegar a niveles normales: los economistas no creen que eso llegue hasta 2028.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central lleva a cabo entre los 40 consultores y fundaciones más importantes del mercado indican que las aspiraciones del gobierno de Javier Milei de un “desplome” de los precios tendrá que esperar.

Los privados estiman que el IPC de 2026 se ubicará en el 21% mientras que en 2027 llegaría al 11%. De ser así, en 2028 la Argentina podría tener una inflación considerada normal a nivel global, eso eso, de entre el 4% y el 5% al año.

La hipótesis del Gobierno

El presidente Javier Milei confía ciegamente en las teorías monetarias, que indican que solo la emisión de dinero por encima de la demanda de moneda del público puede generar inflación. Y es así que desde que comenzó su administración se ha dedicado a reducir el gasto y eliminar todas las fuentes posibles de creación de dinero.

Al “secar” la plaza de pesos se supone que no pueden subir los precios. Si hay siempre una misma cantidad de plata, si un precio sube y la gente avala destinar más pesos para obtener un bien va a quedar menos moneda circulante para comprar otros bienes, los que, de mínima, no podrán subir de precio.

Algo de ello ocurre actualmente con el replanteo de los precios relativos. Desde que asumió Javier Milei, los precios de los servicios han subido en términos reales por encima del 50%, mientras que otros bienes, como la ropa, bajaron un 30%.

Javier Milei Luis Caputo

El problema es que la mejora de los salarios, sobre todo los registrados del sector privado, no alcanza para mantener el poder de compra en medio de ese juego de pecios que suben y otros que bajan.

El INDEC cambia la manera de medir la inflación

Desde enero, el INDEC puso en marcha una nueva manera de medir la evolución de la inflación. Un punto a tener en cuenta es que la inflación, por definición, es el aumento de los precios de toda la economía en general. Deflación es lo contrario.

Es evidente que los organismos estadísticos del mundo no pueden determinar cuánto subieron todos los precios. Solo toman una muestra que en general corresponde a una canasta de consumo de una familia de clase media. También se pueden hacer estimaciones para familias pobres a partir de las canastas de indigencia y de pobreza.

El nuevo IPC va a modificar el peso de los servicios en el resultado final. Van a tener más importancia gastos como celulares e internet. La canasta con la que midió hasta acá el INDEC era del 2004. Ahora va a trabajar con mediciones hechas en 2017 y 2018. El resultado puede ser que la inflación sea más alta de lo que media hasta ahora.