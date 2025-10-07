"No soy narco, soy un tipo que se equivocó y me soltaron la mano", las confesiones de Fred Machado

Está siendo investigado por estafas millonarias y narcotráfico. Afirmó que ayudó económicamente al diputado Espert. Hoy cumple prisión domiciliaria en una lujosa chacra.

Este martes por la mañana, en medio del escándalo político que atravesó La Libertad Avanza (LLA), el empresario -acusado de vínculos narcos- Fred Machado habló por primera vez y afirmó que el diputado José Luis Espert cometió un error al negarlo. Desde la prisión domiciliaria que cumple en Viedma, Rio Negro, asegura que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.

“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, a firmó Machado en el inicio de sus declaraciones exclusivas a NA, tras romper el silencio. Además, afirmó que el capítulo político le deja el trago más amargo. “El error de Espert fue negarme”, dice, mientras enumera fotos, vuelos y testigos. “No me defendió nadie, todo el mundo me soltó la mano", dijo.

Asimismo, al hablar de cómo se encuentra en estos momentos, reconoció que se encuentra “en mi casa, aislado”. Machado está cumpliendo prisión domiciliaria por lavado de dinero en una lujosa chacra ubicada en la localidad de Viedma, en Río Negro.

Desde allí, eligió una popular frase de Diego Armando Maradona para decir “Me cortaron las piernas, me convirtieron en radiactivo”.

“Hicieron un personaje que no existe"

Machado es empresario aeronáutico con trayectoria en Estados Unidos y Centroamérica y afirma que está cansado de escuchar disparates. “Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”. "El error de José Luis Espert fue negarme", dijo.

Y reveló que firmó un contrato con Espert en 2019 por más de u$s200.000. "Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de 'cárcel o bala'. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó.

Asimismo, Machado advierte que “Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura. Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”.

El empresario argentino investigado por estafas millonarias y narcotráfico, afirmó que ayudó económicamente al diputado en sus inicios.

"Le presenté un avión y lo ayudé con unos mangos"

Machado habló con tono firme, como quien busca despejar versiones. Aseguró estar cansado de los rumores y decide aclarar su situación: "Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿Qué querés que le haga?".

Durante la conversación, el ex amigo del diputado libertario no disimula su enojo. "Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura", afirmó.

En su relato, se muestra una combinación de enojo y decepción. "Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos", explicó.

De esta forma, negó que hayan sido transferencias millonarias y dijo: "Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más".

Las transferencias a José Luis Espert, viajes y más

Sobre la ayuda económica que brindó a Espert, dijo haberlo ayudado en sus inicios en 2019 con "más de 200 mil dólares". Reveló que es real que hubo un contrato y que lo hizo "como para darle una mano". "La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: "vamos a retomar lo del trabajo este", y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020", detalló.

Por otra parte, se hizo eco del viaje a Viedma el cual confirmó que fueron juntos y luego emprendieron rumbo a Catamarca, todo en el marco de la presentación de su libro. "Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo. En política es plata, le dije, y él lo sabía", sostuvo.

"Él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era mas que nada para la presentación del libro", indicó Machado sobre un avión que le pasó al legislador entre 3 o 4 meses.

Sobre la camioneta Jeep que "el Profe" -como lo apoda Milei- utilizó en 2019 y habría sido atacada, Machado aclaró que el vehículo era de su primo Claudio Ciccarelli y afirmó: " No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos".