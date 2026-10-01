Resultados de las quinielas de hoy 1 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 1 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0020
1° 0020, 2° 0686, 3° 1323, 4° 0640, 5° 2135, 6° 3987, 7° 6012, 8° 3690, 9° 5602, 10° 2962, 11° 7715, 12° 5730, 13° 6424, 14° 2750, 15° 7331, 16° 7850, 17° 8091, 18° 8566, 19° 1005, 20° 9990
El Primero
Cabeza: 6774
1° 6774, 2° 7651, 3° 2648, 4° 1948, 5° 6450, 6° 2642, 7° 1034, 8° 7742, 9° 1034, 10° 4872, 11° 6293, 12° 9505, 13° 6262, 14° 5715, 15° 7129, 16° 7092, 17° 5027, 18° 8642, 19° 9056, 20° 8670
La Matutina
Cabeza: 0923
1° 0923, 2° 0734, 3° 1155, 4° 1897, 5° 7791, 6° 1953, 7° 3419, 8° 7898, 9° 9820, 10° 6543, 11° 5134, 12° 5971, 13° 6252, 14° 6773, 15° 3752, 16° 0553, 17° 6890, 18° 6420, 19° 2507, 20° 6110
La Vespertina
Cabeza: 0692
1° 0692, 2° 0727, 3° 0874, 4° 1984, 5° 2058, 6° 9222, 7° 3288, 8° 3784, 9° 1288, 10° 8293, 11° 5283, 12° 9250, 13° 3056, 14° 3710, 15° 7119, 16° 3603, 17° 8191, 18° 0909, 19° 7305, 20° 9935
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 9952
1° 9952, 2° 8806, 3° 8290, 4° 0900, 5° 8573, 6° 7939, 7° 0033, 8° 2611, 9° 5795, 10° 9131, 11° 7297, 12° 1912, 13° 6995, 14° 5563, 15° 1393, 16° 7096, 17° 6679, 18° 8230, 19° 0033, 20° 4932
El Primero
Cabeza: 9935
1° 9935, 2° 8807, 3° 2262, 4° 4189, 5° 5157, 6° 2372, 7° 3059, 8° 8295, 9° 0580, 10° 5964, 11° 6109, 12° 7323, 13° 1696, 14° 9157, 15° 6632, 16° 2838, 17° 0647, 18° 2886, 19° 4736, 20° 1156
La Matutina
Cabeza: 3829
1° 3829, 2° 3781, 3° 7973, 4° 6672, 5° 1927, 6° 4296, 7° 2282, 8° 2397, 9° 8947, 10° 7856, 11° 6213, 12° 4660, 13° 4019, 14° 4818, 15° 6613, 16° 7041, 17° 0088, 18° 5387, 19° 4609, 20° 9370
La Vespertina
Cabeza: 4770
1° 4770, 2° 3514, 3° 3118, 4° 4886, 5° 7309, 6° 9210, 7° 7107, 8° 6304, 9° 8316, 10° 5804, 11° 0473, 12° 9982, 13° 8388, 14° 0871, 15° 5056, 16° 6321, 17° 3285, 18° 2809, 19° 0201, 20° 7776
La Nocturna
Cabeza: 4776
1° 4776, 2° 8014, 3° 8317, 4° 0075, 5° 8179, 6° 2009, 7° 2847, 8° 0568, 9° 2030, 10° 2676, 11° 2935, 12° 9417, 13° 7465, 14° 0291, 15° 2877, 16° 6695, 17° 6070, 18° 3027, 19° 0427, 20° 5003
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5124
1° 5124, 2° 7819, 3° 9060, 4° 6064, 5° 8333, 6° 2981, 7° 6263, 8° 7104, 9° 8221, 10° 9468, 11° 5173, 12° 3446, 13° 5501, 14° 2942, 15° 8419, 16° 3636, 17° 5870, 18° 0285, 19° 1066, 20° 6806
El Primero
Cabeza: 8032
1° 8032, 2° 0249, 3° 0060, 4° 9759, 5° 9475, 6° 7425, 7° 6688, 8° 0672, 9° 1646, 10° 1502, 11° 6575, 12° 0952, 13° 3240, 14° 5179, 15° 0316, 16° 3486, 17° 1773, 18° 3647, 19° 3134, 20° 1917
La Matutina
Cabeza: 3743
1° 3743, 2° 2124, 3° 7735, 4° 3447, 5° 0044, 6° 8884, 7° 3315, 8° 9432, 9° 3843, 10° 7397, 11° 1102, 12° 1887, 13° 3859, 14° 7391, 15° 4041, 16° 8655, 17° 9636, 18° 5870, 19° 9197, 20° 5695
La Vespertina
Cabeza: 9562
1° 9562, 2° 8313, 3° 6477, 4° 8212, 5° 1037, 6° 2505, 7° 1842, 8° 8376, 9° 5207, 10° 6172, 11° 8309, 12° 8425, 13° 6684, 14° 3549, 15° 2960, 16° 5550, 17° 8596, 18° 2714, 19° 5324, 20° 1524
La Nocturna
Cabeza: 4584
1° 4584, 2° 6660, 3° 7036, 4° 7667, 5° 4891, 6° 5079, 7° 5690, 8° 2883, 9° 3886, 10° 4691, 11° 6296, 12° 5728, 13° 9593, 14° 7430, 15° 6823, 16° 8359, 17° 3406, 18° 8464, 19° 6183, 20° 8411
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 1738
1° 1738, 2° 5203, 3° 5654, 4° 0055, 5° 7796, 6° 0340, 7° 1691, 8° 4787, 9° 1635, 10° 9940, 11° 6749, 12° 3380, 13° 4310, 14° 9919, 15° 2332, 16° 1784, 17° 6373, 18° 3205, 19° 6945, 20° 4268
El Primero
Cabeza: 4705
1° 4705, 2° 2099, 3° 3962, 4° 7338, 5° 7175, 6° 7070, 7° 7576, 8° 6314, 9° 1482, 10° 0190, 11° 7358, 12° 7781, 13° 4453, 14° 6742, 15° 8965, 16° 0217, 17° 7496, 18° 3553, 19° 8533, 20° 6382
La Matutina
Cabeza: 9105
1° 9105, 2° 4239, 3° 1246, 4° 6842, 5° 0463, 6° 6083, 7° 4655, 8° 1830, 9° 9849, 10° 7667, 11° 2229, 12° 7971, 13° 1510, 14° 0282, 15° 5072, 16° 0080, 17° 3514, 18° 0676, 19° 7864, 20° 0729
La Vespertina
Cabeza: 8702
1° 8702, 2° 3028, 3° 9301, 4° 1398, 5° 2062, 6° 5425, 7° 4353, 8° 2044, 9° 9041, 10° 0659, 11° 3267, 12° 3664, 13° 0614, 14° 0922, 15° 4674, 16° 4471, 17° 5500, 18° 3307, 19° 9813, 20° 8617
La Nocturna
Cabeza: 8962
1° 8962, 2° 9400, 3° 2652, 4° 2316, 5° 7074, 6° 9920, 7° 7011, 8° 0486, 9° 9339, 10° 6148, 11° 1677, 12° 9197, 13° 0957, 14° 7084, 15° 5863, 16° 7606, 17° 0851, 18° 9897, 19° 4998, 20° 2101
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4357
1° 4357, 2° 6035, 3° 2397, 4° 1638, 5° 8542, 6° 8930, 7° 9844, 8° 1247, 9° 3549, 10° 1911, 11° 1518, 12° 7561, 13° 1519, 14° 8613, 15° 6121, 16° 3189, 17° 6479, 18° 4334, 19° 1510, 20° 2537
El Primero
Cabeza: 4732
1° 4732, 2° 8892, 3° 5479, 4° 2078, 5° 2213, 6° 0150, 7° 0265, 8° 8385, 9° 8972, 10° 4878, 11° 7701, 12° 0091, 13° 1703, 14° 3052, 15° 1828, 16° 1137, 17° 4511, 18° 1389, 19° 5163, 20° 1297
La Matutina
Cabeza: 4294
1° 4294, 2° 8893, 3° 2779, 4° 3659, 5° 3485, 6° 6510, 7° 4896, 8° 8023, 9° 7029, 10° 0461, 11° 7908, 12° 8338, 13° 5062, 14° 5240, 15° 5776, 16° 5025, 17° 2421, 18° 7257, 19° 1507, 20° 8135
La Vespertina
Cabeza: 6799
1° 6799, 2° 1671, 3° 2108, 4° 4606, 5° 1000, 6° 1275, 7° 2015, 8° 5820, 9° 0400, 10° 3399, 11° 9692, 12° 5181, 13° 5156, 14° 3694, 15° 6200, 16° 0246, 17° 8236, 18° 4306, 19° 3934, 20° 4067
La Nocturna
Cabeza: 6739
1° 6739, 2° 4916, 3° 5784, 4° 6954, 5° 3338, 6° 1485, 7° 4796, 8° 1526, 9° 5459, 10° 7219, 11° 3751, 12° 6793, 13° 3137, 14° 7059, 15° 3759, 16° 7021, 17° 9919, 18° 8910, 19° 3931, 20° 6290
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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