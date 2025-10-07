Estos son los sueldos por hora de los trabajadores nucleados en la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) –según categoría laboral- en octubre de 2025 .

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) – gremio que representa a los trabajadores del sector- logró una recomposición salarial para el bimestre septiembre- octubre de 2025 . Así, de acuerdo al convenio sellado por la Uocra , ¿cuánto se paga por hora de trabajo en octubre 2025 , según cada categoría laboral?

La Uocra informó –a través de su sitio web oficial- que se estipularon aumentos salariales para el mes de septiembre de 2025 de un 1,3 por ciento, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025 y para el mes de octubre de un 1,2 por ciento, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre de 2025 .

La Uocra logró una recomposición salarial para el bimestre septiembre-octubre de 2025.

Sueldo Uocra: cuánto pagan por hora en octubre 2025, según cada categoría

El sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la Uocra en octubre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.128.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.592.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.257.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.387.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.872.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.381.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.774.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.054.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.494.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.123.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.108.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.731.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.161.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.916.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.463.

Sereno

Sueldo básico mensual: $677.895.

Sueldo básico con adicional por zona B: $755.204.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.133.293.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.355.789.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Obreros - Construccion (2) El sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la Uocra en octubre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos. Claudio Espinoza

Es oportuno señalar que el acuerdo mencionado más arriba fue refrendado por la Uocra junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

Además, en ese convenio firmado a fines de septiembre de 2025, se puntualiza que el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativa, pagadera en los meses de septiembre de 2025 y octubre de 2025, la cual será abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, y que se fija para de acuerdo a la siguiente tabla:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $61.800.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma de $61.800.

Categoría Medio Oficial Zona "A" en la suma mensual de $64.900.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $71.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $74.200.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo con los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan –mencionadas más arriba-.