Paritarias UOCRA 2025: los sueldos y escalas de octubre, ¿cuánto cobran por hora según la categoría?

A través de su portal oficial, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) les recordó a los empleadores que los aportes y contribuciones destinados al sistema de obras sociales (ley 23.660) continúan siendo de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, luego de que el Ministerio de Trabajo homologase el convenio suscripto por la Uocra , se supo cómo quedaron definidas las escalas salariales para los trabajadores del sector en octubre de 2025 .

La Uocra recalca que el cumplimiento obligatorio mencionado más arriba también incluye a aquellos empleadores que accedan al beneficio de la postergación o reducción de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, a la asignación complementaria al salario o al REPRO de asistencia por la emergencia sanitaria.

Paritarias UOCRA 2025: los sueldos y escalas de octubre

El sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la Uocra en octubre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Cabe recordar que, a mediados de julio de 2025, la Uocra selló el acuerdo paritario mencionado más arriba junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El gremio logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025- y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025.

Por otra parte, en los meses de julio y agosto de 2025, se les abonó a los trabajadores nucleados en la Uocra un bono de carácter no remunerativo –de acuerdo a las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75- del siguiente modo:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $42.000.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $46.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $48.000.

Estas sumas se incrementaron de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondieron –detalladas más arriba-.