Para blindar una casa hay que gastar más de $30 mil

Los vecinos, sin importar la zona, optan por colocar rejas y alarmas para prevenir los robos. Pero cuando lo inevitable pasa es bueno también contar con un seguro. En total, la inversión es elevada, pero para muchos es la solución ante el embate de los ladrones.

Décadas atrás nadie imaginaba tener que cerrar la puerta. Hoy nadie se atrevería a dejarla sin llave. Una de las primeras cosas que los neuquinos toman en cuenta a la hora de alquilar un departamento o casa, así como también cuando construyen su hogar, es el tema de la seguridad.

Algunas de las tantas preguntas que las personas les realizan a los agentes inmobiliarios o a los propios habitantes del sector donde aspiran a mudarse tienen que ver con cómo es el barrio, si es tranquilo o seguro y si pasa la Policía. Más allá de la respuesta, la gran mayoría refuerza la seguridad al punto de blindar el hogar.

“Nuestros clientes, cuando charlamos con ellos, nos dicen que prefieren poner alarma para no sentirse encerrados, aunque algunos consultan por presupuesto de rejas”.Viviana. Arquitecta neuquina

Las rejas, primera opción

Sea porque ya fueron víctimas de robo o porque buscan evitarlos, consultar a un herrero es la primera medida a tomar para asegurar la vivienda. Colocar rejas en puertas y ventanas brinda tranquilidad a sus ocupantes, tanto cuando están como cuando salen al trabajo o de vacaciones.

“Hoy por hoy ponen en toda la casa; si no, no tiene sentido”, contó Daniel, que es herrero desde hace años. Sea cual sea el número de puertas y ventanas, a la hora de invertir los neuquinos no dudan. Esta opción también es elegida por algunos comerciantes, como ya lo reveló LMN, donde los robos a mano armada son frecuentes.

Aunque todo depende del material elegido, los costos para una puerta de reja con cerradura, marco y bisagra arrancan en los 4500 pesos; mientras que para una ventana promedio de 1 por 1,50 metros se calculan unos 1500 pesos como mínimo. La inversión total en una casa estándar, de dos puertas y cuatro ventanas, asciende a 15.000 pesos con mano de obra incluida.

$15.000 sólo en rejas

Se tomó como parámetro una casa de un plan de viviendas que tiene tres ambientes. Se estiman dos puertas y cuatro ventanas.

Guardar facturas y sacar fotos

A la hora de denunciar un robo, tanto en la Policía como en la aseguradora, solicitan la descripción de lo sustraído. Es aconsejable tener las facturas de compra, manuales o, en su defecto, las fotos de los objetos.

Las alarmas, las preferidas

El sistema se compone por sensores magnéticos o de movimiento, porteros eléctricos y alertas vía teléfono celular a los propietarios y a la Policía.

Sin embargo, son muchos los detalles a tener en cuenta: cuántos ambientes tiene la casa, cuántas puertas, si se desea colocar sensores en las ventanas, si se prefiere una alarma sonora o aquella que avisa a los propietarios y la que suma un alerta a la Policía.

Las empresas ofrecen distintos paquetes. El básico incluye cinco sensores, dos magnéticos en las puertas de ingreso (delantera y trasera) y tres de movimiento en cada ambiente de la casa. El monto arranca en los 15.000 pesos entre el equipo y su instalación. Cuantos más ambientes y puertas haya, más elevado será el costo.

Además, se debe elegir entre un servicio de monitoreo con alerta directa a los dueños y a la Policía o un disparador automático que alerte hasta seis números cuando se activa algún sensor en la vivienda. La primera opción tiene un abono mensual mínimo de 600 pesos, mientras que la segunda suma un costo extra al de instalación por única vez.

Un seguro contra robo cuesta al menos 250 pesos

Todos los esfuerzos de sumar rejas y alarma resultarán en vano si los delincuentes logran burlar los sistemas de prevención.

Para eso, las compañías de seguro ofrecen un sistema de cobertura por robo, que le reembolsa al vecino el valor monetario de lo sustraído por los delincuentes.

Algunas empresas les exigen a los vecinos tener rejas o alarmas para asegurarles las casas, para otras no es requisito, pero si los tienen se les hace un descuento.

“Por lo general si la casa es tuya, vas a querer asegurar todo, tanto la estructura como lo material, pero si alquilás, se asegura más lo material”, confió Cecilia, que tiene una nutrida cartera de clientes en una conocida aseguradora.

Abonando una suma de 250 pesos por mes, el vecino asegura que ante un robo en su hogar, la póliza le reponga hasta 25.000 pesos en contenido general, otros 25.000 en electrónica y hasta 2500 en cristales.

Todo dependerá del barrio, del material de construcción de la casa y de la ubicación, por ejemplo, si está cerca de un baldío o una estación de servicio.

Pero como todo contrato, siempre habrá que leer bien la letra chica para saber qué es lo que está cubierto y lo que no. En el caso de que los delincuentes se lleven el vehículo que estaba en el garage o patio de la casa, el seguro no lo cubre, sino que el dueño deberá contar con un seguro aparte para el auto.

“Lo único que no se cubre es dinero en efectivo ni armas”, explicaron desde la aseguradora, y detallaron que si la persona colecciona antigüedades o ropa deportiva debe especificarlo.