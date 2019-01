Para el equipo de La Ribera, el gran desafío es vencer al río

“Es un gran desafío y hay un gran entusiasmo en llegar”, contó Fabián Parra, presidente del club, quien mostró orgulloso la botera con la que cuenta la institución en la que además se enseña fútbol femenino, hockey y vóley para adultos.

José Fernández, entrenador, será el timón de experiencia en esta Regata, ya que además es el profesor de todos los participantes que desafiarán al río.

“Esta va a ser la séptima Regata que corro. En esta ocasión decidí hacerlo con mi alumno, Dardo, un amigo del fútbol. Lo único que queremos es llegar, y esperemos poder lograrlo”, dijo el coach.

Asiente Dardo Molina, ex futbolista muy habilidoso con el balón y que brillaba en los finales de la década del 80 y principios del 90 en Atlético Neuquén. “Soy prematuro en esto. Hace nueve meses que remo y me entusiasmó tanto este deporte, uno de los más completos que he probado, que no he dejado de remar ni en invierno. Así que espero cumplir con las expectativas que nos hemos creado. Hemos entrenado todo el año. Y bueno, vamos a tratar de llegar a Viedma en las mejores condiciones”, se ilusionó.

Para Marco Pruccoli, la Regata “es un mundo por descubrir”. “Vamos a tratar de ir tranquilos, con la confianza que nos da haber entrenado. Nuestro objetivo es llegar enteros a Viedma”, afirmó. “Antes jugaba al rugby y después de hacer un viaje en bicicleta al sur empecé a remar con mi compañera (Fabiola Platero). Hemos hecho podio en algunas carreras y estamos confiados en que venimos trabajando bien”, contó.

“Es todo un desafío de pareja y personal. La idea es disfrutarlo”, recalcó la dama del bote, al tiempo que agradeció “al entrenador José Fernández y a la comisión directiva del club por el respaldo económico para que pudiéramos estar”.

En tanto, Martín De Toffol, que correrá con Rosa Orellana, señaló: “Vamos afrontar esta aventura con las mejores expectativas. Hemos entrenado para esto. La idea es ir día a día. Por lo que hemos escuchado es muy dura, así que la expectativa es llegar enteros a cada etapa”.