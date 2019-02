Parques advirtió sobre seguridad a los turistas

Además, se recordó llevar el carbón o leña de la casa, nunca dejar el fuego sin atender y apagarlo con abundante agua sin utilizar tierra.

Para las actividades de senderismo, se recomendó que antes de salir se realice el registro de trekking en la página www.nahuelhuapi.gov.ar. También planificar las salidas y en compañía de alguien, con equipos adecuados y ropa de acuerdo a la temporada. “Es importante avisar adónde vamos, con quién y cuándo volvemos”, advirtieron desde el Parque Nacional. Señalaron que las altas temperaturas pueden ocasionar insolación y deshidratación, por lo que se debe llevar abundante agua, protección solar, anteojos y sombreros.

“Los senderos de trekking llevan largas horas de caminata. El recorrido debe ser de acuerdo a la capacidad física, teniendo en cuenta salir temprano y no cortar caminos. En caso de accidente, toda persona que preste socorro deberá señalizar el sitio, no mover innecesariamente al herido y nunca dejarlo solo”, se apuntó. Respecto de la prevención en ríos y lagos, se recomendó usar las playas habilitadas como balnearios y no sobrepasar la línea de boyado.

LEÉ MÁS

Tragedia en un camping de Plottier: una nena de 5 años murió ahogada en una pileta

Gutiérrez afirmó que su propuesta es "auténticamente neuquina"