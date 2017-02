El ex funcionario se expresó así luego de que trascendiera una nueva escucha, en la que habla con ex titular de la AFIP.

Parrilli: "No recuerdo haber dicho que Casanello era presionable"

El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli aseguró hoy que no tiene "ningún concepto" sobre el juez federal Sebastián Casanello y señaló que no recuerda haber dicho que "era presionable".

El ex funcionario se expresó así luego de que trascendiera una nueva escucha, en la que habla con el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray y le dice que Casanello es "presionable" y "flojito".

"No recuerdo haber dicho eso, no tengo concepto de Casanello", sostuvo Parrilli en declaraciones a radio Rivadavia.

Al respecto, resaltó: "No es importante lo que yo pueda decir en una conversación privada con una persona, a lo mejor puede decir lo que se me ocurrió en el momento".

El exjefe de la inteligencia nacional reiteró que las nuevas filtraciones demuestran que "se está haciendo espionaje político" en su contra, tal como denunció en varias oportunidades.

En la conversación con Echegaray, que es investigado por Casanello en la causa por lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez, Parrilli le expresó que el interlocutor del kirchnerismo con el magistrado era el exsecretario de Justicia Julián Álvarez.

"Le tengo miedo a este hijo de puta (por el juez). La verdad no le tengo confianza", afirmó.

En tanto, al referirse a esa conversación, insistió en que durante el gobierno de Cristina Kirchner no se escuchó a nadie.

"Nosotros no pinchamos ningún teléfono. Nunca hablamos de apretar a jueces, no apretamos a ningún juez. Usamos los recursos legales que nos corresponden", añadió Parrilli.