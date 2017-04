Daniel Astete, el hombre que fue detenido junto a su esposa tras la agresión, habló hoy en LU5 tras el hecho trascendido ayer cerca de las 8.45 en la parada de Sarmiento y San Luis del Parque Central.

El pasajero relató que cuando llegó el colectivo se subió y allí el chofer le dijo que espere 5 o 10 minutos hasta que terminara su descanso. "En ese momento él se cruza al kiosco, yo estaba descompuesto y decidí subirme y sentarme. Tengo mi carnet de discapacidad y la tarjeta Sube. Cuando el chofer vuelve, me acerco a la maquina a pagar y me dice: No podés estar acá arriba, están mis pertenencias", agregó.

"Le dije: discúlpame, pero en ese momento una persona que estaba con él agarró un gas pimienta y me lo vació en la cara", contó el pasajero.

El hombre aseguró que el chofer comenzó a golpearlo, que el "se defendió" como pudo y le dio tres piñas en la cara. Su pareja agregó que se bajó del colectivo para seguir al hombre que había arrojado el gas pimienta y pedir ayuda a la policía.

En ese momento, los dos fueron detenidos por personal policial. Además, aseguran que estuvieron encerrados hasta las 23 en una celda sin poder dar su versión de los hechos.

"Subimos al colectivo porque había una chica arriba preparando mates", aseguraron.