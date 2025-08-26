Trelew: la maestra acusada de abusar de sus alumnos será juzgada por tres casos y pedirán 16 años de cárcel

La jueza sumó como víctima a un niño que originalmente había sido citado como testigo . La familia pedirá un juicio por jurados.

La maestra fue denunciada por padres de la Escuela Primaria Nº 201 de Trelew, en Chubut.

La familia de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil por las cuales está acusada una docente de Trelew pedirán que la maestra sea condenada a 16 años de prisión. Lo adelantó la abogada que representa a los tres alumnos de la Escuela Nº 201 Atilio Viglione en la causa que tramita en la justicia de Chubut contra la docente Roxana Ortega.

La denuncia original contra Ortega, presentada en 2024, fue por dos casos de abuso simple contra nenes de siete años de edad, a los que habría tocado en distintas partes del cuerpo.

Posteriormente, se sumó un tercer caso, de un niño que en principio había sido tomado como testigo , pero que luego afirmó que la maestra también lo había tocado. Esta afirmación fue después corroborada a través del método de Cámara Gesell.

En base a los resultados de la Cámara Gesell, la jueza penal Ivana González, al frente del tribunal que lleva adelante la causa, ordenó que se le realizara al nene un psicodiagnóstico para determinar posibles daños y secuelas, y verificar si su relato no podría estar construido con ayuda de algún adulto.

Descartaron que el tercer niño mienta

El informe de ese psicodiagnóstico determinó que el menor -que actualmente tiene nueve años y en 2024 cursaba segundo grado- no mentía en su relato y, por ende, se descartó en principio que algún adulto lo hubiera manipulado para que faltara a la verdad. La jueza entendió que el niño también fue víctima y lo sumó a la acusación.

Padres de la escuela 201 de Trelew, caso de abuso sexual Tras las primeras denuncias comenzaron las protestas de padres de alumnos de la escuela de Trelew.

De tal modo, la querella, representada por la abogada Gladys Olavarría, presentó la acusación por los tres casos, solicitó 16 años de prisión y un juicio por jurados para la docente.

Respecto del tercer niño que declaró en cámara Gesell, Olavarría relató que “el chico en varias ocasiones dijo que quería hablar y contar algo que no había contado antes, sólo a su mamá, a quien le decía que había sufrido la misma circunstancia que una de las víctimas originales”.

Según informó la letrada, el niño había expresado estos mismos indicios ante el Servicio de Asistencia a la Víctima y el Equipo Técnico Multidisciplinario.

Trelew: la posible pena

La maestra, que estuvo cumpliendo prisión preventiva con arresto domiciliario durante cuatro meses, fue liberada en noviembre pasado y actualmente se encuentra en libertad.

El caso dividió aguas en la comunidad educativa. Tras la detención de Ortega en julio del año pasado, inicialmente se generó una serie de fuertes reclamos de las familias de la escuela pidiendo justicia.

Pero con el tiempo se produjo también una importante polarización en la opinión pública, con algunos colegas y allegados de la sospechosa que opusieron marchas de apoyo ante el enojo de los padres.

La acusación contra Roxana Ortega será por abuso sexual simple (tocamientos). Debido al agravante que contempla el Código Penal por tratarse de una docente a cargo de las presuntas víctimas, la pena por el hecho va de 4 a 10 años de prisión.

Además, si la justicia da por comprobados los tres hechos, la jueza podría considerar cada uno como un delito independiente y aplicar penas en concurso real, lo que implica sumar condenas, de modo tal que se podrían aplicar de 4 a 10 años de prisión por cada caso.