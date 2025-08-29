Violenta pelea por un lugar para dormir: una mujer apuñaló a un hombre en Santa Rosa

Una pelea entre dos personas en situación de calle derivó en el violento episodio en la capita de La Pampa. Un hombre de 39 años fue herido.

Un brutal episodio de violencia sacudió la tranquilidad de la calle La Rioja al 300 en Santa Rosa , en La Pampa , donde un hombre de 39 años resultó herido con un arma blanca en medio de una discusión con una joven de 24. El incidente, que tuvo lugar el jueves por la noche, se originó por una disputa territorial sobre un lugar para dormir.

La rápida intervención de los equipos de emergencia y el accionar policial permitieron asistir a la víctima y demorar a la presunta agresora, quien ya enfrenta una causa judicial. El hecho expone una vez más la dramática realidad de las personas que se encuentran en situación de calle , donde la lucha por los espacios mínimos de supervivencia puede desencadenar confrontaciones con resultados graves.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por La Arena, el violento suceso se registró a las 21:10. A esa hora, dos personas en situación de calle comenzaron a pelear por un lugar para pasar la noch e. La discusión, que escaló rápidamente, tuvo como protagonistas a un hombre que solía refugiarse en la calle Gobernador Duval al 700 y a una mujer de 24 años.

La escalada verbal y la tensión entre ambos llegaron a un punto de quiebre cuando la joven, en un acto de extrema violencia, apuñaló al hombre con un cuchillo tipo Tramontina, hiriéndolo en el costado izquierdo del cuello. La gravedad de la lesión puso en alerta a los vecinos que presenciaron el hecho y alertaron a las autoridades.

Inmediatamente, un equipo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se trasladó para brindar los primeros auxilios al hombre herido. El personal sanitario evaluó la gravedad de la puñalada y decidió trasladar a la víctima a un nosocomio próximo.

En tanto, la agresora fue trasladada a la comisaría, donde se labraron las actas correspondientes y se le tomaron los datos para el proceso judicial. Según se adelantó, deberá enfrentar una causa por el delito de "lesiones con arma blanca".

