"La ciudad del millón de habitantes es una entelequia sino le ponemos fronteras. Hay que ponerle límites a la ciudad, el borde ese debe estar definido por un anillo vial, caminos que permitan el desarrollo y la presencia humana", dijo el intendente.

Pechi sostuvo que el borde tiene que estar en una circunvalación y explicó que además de la Ruta 22, que va a pasar a ser avenida, las calles Crouzeilles, Necochea y Casimiro Gómez, y Futaleufú, serán el límite.

En ese sentido, Quiroga destacó que va a pedir al Gobierno Nacional que el dinero para la readecuación de la 22 sea girado al municipio y no a la provincia.

Además, Pechi reveló que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo para regular la catelería urbana. "Sacamos un montón de carteles en la vía pública y vamos a seguir sacando", dijo.

Así mismo, destacó que va a proponer la eliminación de todos los carteles ruteros y en espacios públicos. Se van a permitir en espacios privados pero con mayor fiscalización para evitar accidentes.

Hoy no estoy pensando de ser gobernador, sino en ser parte para reemplazar al MPN

“Vamos a dar un plazo de un año, todo el 2018, para prohibir toda la señalización horizontal en los comercios, para que se utilice únicamente el frente. Sólo vamos a permitir los verticales apoyados sobre el frente. Todo eso tiene que quedar adosado a lo que es tuyo, la pared, el aire no es tuyo”, añadió.

Además, el mandatario local informó que durante el 2017 lograron cumplir con el presupuesto tal cual lo habían imaginado y destacó que hubo una gran aplicación de la obra pública.

Cuestiones políticas

Quiroga no sólo habló de la gestión sino que se dio un tiempo para desarrollar temas políticos y en es plano señaló que Argentina eligió un rumbo y Cambiemos ganó las elecciones pero no ganó ningún premio.

Consultado sobre los incidentes con ATE ocurridos durante la semanas anteriores, el intendente neuquino fue muy crítico. "Ponen máxima tensión a un conflicto y al otro día siguen como chanchos como si nada. Me jode que nos lleven a un pico de tensión y después todo se desinfla", agregó y ratificó que habrá multas por los daños al mobiliario urbano.

Sobre su posible candidatura a Gobernador en 2019, Quiroga señaló que su mayor satisfacción es que Cambiemos tenga varios candidatos, lo que muestra que es una fuerza en crecimiento.

"Yo hoy no estoy pensando de ser gobernador, sino en ser parte para reemplazar al MPN, porque la situación de la provincia es compleja, la situación financiera es complicada. En los últimos siete años aumentó un 1000% el déficit. Si me dijera que el déficit es porque hay inversión o porque la calidad educativa es excepcional, pero los chicos perdieron el año lectivo este año con 87 días de clases. Esto me genera ansiedad de cuál es el futuro de Neuquén", dijo.

"Habrá varios candidatos a Gobernador a intendente, esto es muy bueno y saludable.Lo que no podemos permitir es que el MPN gobierne la ciudad", añadió y denunció el ‘punteraje’ del Movimiento Popular Neuquino.

"Van a destruir todo, siempre hicieron lo mismo y eso les permitió ganar las elecciones", enfatizó y concluyó: "En la provincia tenemos una economía rentista con un régimen prevendario".

LEÉ MÁS

Marcelo Bermúdez: "Trabajo para poder ser el próximo intendente"

Pechi dijo que en marzo estará lista la primera etapa del Metrobús

En Neuquén, la conducción de Cambiemos criticó a la oposición