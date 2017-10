“El que avisa no traiciona”, enfatizó ayer Pechi en una charla con este diario. “El tema son esos sueldos, no los operativos. El costo de la administración de la cooperativa no debe mantener el de la política y utilizar a CALF como un refugio de punteros”, señaló. “Lo digo con todas las letras: hoy esto representa el tres por ciento del total de la tarifa, así figura en el contrato actual, pero en el nuevo no va a ser igual. Cuánto menos, todavía no se, pero seguro que no les va a alcanzar para ser una seccional del MPN”, advirtió el intendente.

“En este nuevo contrato de concesión nos vamos regir bajo el principio de los costos económicos de distribución del servicio (que representa un tercio del total de la factura eléctrica), que es el precio del suministro de energía de acuerdo a los valores del mercado eléctrico mayorista que se dan a través de Cammesa. Y no queremos que en ese costo nos metan la política”, afirmó Pechi.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad, José Luis Artaza, había advertido a mediados de año que uno de los problemas con CALF es la existencia de más de 50 sueldos “de nivel gerencial”, que no entran “en las obligaciones contractuales” y que la comuna no está dispuesta a aprobar hacia adelante.

El contrato debe pasar por el Concejo Deliberante y el candidato electo a concejal de Cambiemos, Guillermo Monzani, que ocupará la presidencia del cuerpo, ya anticipó que será un tema prioritario a tratar.

Escenario político

Pechi se refirió también ayer a su futuro político y las especulaciones que lo ubican como el próximo candidato a gobernador por Cambiemos. “Me quedan 26 meses como intendente y eso insume tiempo energía, ganas, imaginación y conducción. No puedo pensar en otra cosa”, aseguró. No obstante, dijo estar “entusiasmado e ilusionado porque en Neuquén se avizora un cambio en el que se va a reemplazar al populismo más sofisticado del país que representa el MPN”.

Volviendo a las posibles candidaturas, sostuvo que “cualquiera de los que ganaron las elecciones” están preparados para poder postularse. “David (Schlereth) debe haber pegado un salto exponencial. Nunca habíamos ganado una elección intermedia y es la primera vez que no veo cortoplacismo en el voto de la gente”, indicó. “Hay un deseo de un espíritu de construcción distinto y estamos empezando a separar lo mágico de lo laborioso, lo mediato por lo inmediato, la franqueza por el ocultamiento. Y si esto decanta, cada uno podrá tener su visión pero sin cortoplacismo”, apuntó.

La cooperativa entra en la cuenta regresiva para sus elecciones

La titularidad de CALF fue asumida ayer por el vicepresidente de la cooperativa, Claude Staicos, ante el pedido de una licencia por cuestiones personales y de salud presentada por Carlos Ciapponi.

A través de un comunicado, se informó que la decisión fue tomada por el consejo de administración. CALF debe convocar este año a elecciones pero todavía no hay una fecha definida. El plazo para hacerlo vencerá a mediados del mes que viene.

Schlereth dijo que buscará acuerdos en el Congreso

Tras el primer lugar conseguido en las elecciones nacionales, en donde logró el 28,11% de los votos que lo consagraron como diputado electo por Neuquén, David Schlereth remarcó que ahora serán “cinco diputados que trataremos de trabajar juntos para los intereses de Neuquén”.

El actual presidente del Concejo Deliberante sostuvo que “hay que lograr mejoras para nuestra provincia” y que se estuvo hablando con los diferentes bloques de la necesidad de “colaborar más allá de los colores políticos”. “Desde el Congreso se puede hacer mucho. A partir del 2018 se tratarán temas importantísimos”, indicó.

Sobre la nacionalizan de las elecciones, Schlereth analizó que “esa influencia estuvo desde el inicio” y recalcó: “Tenemos la ventaja de formar un espacio que ha hecho bien las cosas, podría haber sido al revés si la gente no apoyara el cambio”.

Monzani invitó a que se sumen aliados

Guillemo Monzani, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad y concejal electo por Cambiemos, se refirió ayer a la nueva conformación del Deliberante capitalino y sostuvo que “lo primero que se deberá hacer” es consolidar el propio espacio del oficialismo y que, después, “todos aquellos que se quieran sumar bienvenidos sean”.

“Haremos todos los acuerdos posibles y necesarios para que la ciudad siga creciendo y desarrollándose como lo viene haciendo”, indicó Monzani en declaraciones radiales.

“Es reciente para ver cómo va a funcionar. Estamos acostumbrados a gobernar sin mayoría y a la ciudad le ha ido bien”, añadió el actual funcionario municipal respecto de la conformación del cuerpo deliberativo que asumirá en diciembre. Quiroga nunca tuvo mayoría en el Concejo.