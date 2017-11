Pereyra pide parar las peleas del MPN hasta las internas

Pereyra tiró una advertencia al gobernador y otra al ex. Al primero le pidió aplazar la pelea con su vice hasta las internas de 2019, mientras al ex mandatario le sugirió hacer una autocrítica si no quiere que el MPN pierda las elecciones por la sucesión de Gutiérrez.

“Estoy enojado por la pelea subterránea que hay, por los celos que hay y la desconfianza que hay del gobernador hacia el vice. Esto no le hace nada bien al partido, a la provincia ni a nadie. Por eso estoy enojado”, dijo el también secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, cuando este diario le consultó por declaraciones previas sobre la tumultuosa relación entre los dos más altos funcionarios del Ejecutivo provincial.

“La CGT está de acuerdo en todo lo que haga a la generación de empleo. Cuestionamos la flexibilización de las indemnizaciones porque, si empezamos por ahí, estamos hablando de despedir y no de tomar trabajadores”. Guillermo Pereyra Titular del Sindicato de Petroleros Privados y dirigente de la CGT

Pereyra estalló contra Gutiérrez luego de que este, mientras estaba en Estados Unidos a la caza de inversores para Vaca Muerta, delegara en el ministro de Economía, Norberto Bruno, la representación de Neuquén en el inicio de las negociaciones por el pacto fiscal, que ayer se anunció entre las provincias y la Nación. El senador consideró que Gutiérrez debió mandar a Figueroa a las reuniones previas a su regreso de Estados Unidos.

La pelea de Gutiérrez con Figueroa “debilita al partido y debilita la gestión también, porque es impensable que se pueda conducir los destinos de la provincia cuando las dos primeras figuras están enfrentadas como lo están”, golpeó Pereyra, y le pidió a Gutiérrez que la pelea “la deje para después, en las internas de 2019 es donde se van a dirimir las apetencias de cada uno”.

El experimentado dirigente que llegó a la Cámara Alta del Parlamento tras derrotar en las internas del 2013 al oficialismo emepenista de Sapag también disparó munición pesada sobre el ex gobernador.

“Estoy enojado también -dijo- porque Jorge Sapag dice que estamos más fuertes que nunca y resulta que hemos sacado el porcentaje más bajo en la historia del Movimiento Popular Neuquino en las últimas elecciones, un 21 por ciento de los votos. Entonces, no está nada fortalecido. Estamos en un estado de debilidad impresionante y, si seguimos así, preparémonos para entregar el gobierno de la provincia en el 2019 a otro partido”.