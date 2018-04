Pérez, del abrazo con Angelici al descanso obligado

En contacto con La Oral Deportiva, añadió: “Estamos bien económicamente, podemos traer un jugador caro, el problema es cuánto va a cobrar y mantener la armonía en los sueldos de todos los jugadores”.

Sobre la convivencia entre el técnico y el ídolo, sostuvo: “Veo bien la relación entre Guillermo y Tevez. Como en todo grupo humano, puede haber diferencias pero es importante que se pueda convivir”.

También se refirió a la apretada de la barra: “Yo no me voy a hacer el distraído porque soy el presidente del club. Hay que ver qué controles fallan para evitar que vuelva a suceder. Los barras son una realidad, existen desde hace años. Me voy a interiorizar en la seguridad interna del club para que no vuelva a suceder”.

Por otro lado, Boca dio a conocer a los concentrados para enfrentar a Defensa y Justicia, mañana las 20, y las ausencias que se destacan son la de Leonardo Jara, quien descansará después de la seguidilla de partidos, y la del propio Pérez, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con la fecha de suspensión. La sorpresa es la aparición de Sebastián Pérez, que hace unos días se negó a jugar en Reserva.

Palmeiras tiene final clásica antes

Palmeiras juega la final del Torneo Paulista ante su clásico rival Corinthians el domingo. Por eso, el encuentro con el Xeneize del miércoles no es tan prioritario como los dos primeros de Copa que ya ganó.