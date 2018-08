El hecho tuvo lugar el sábado pasado a la tarde, cuando Nicolás junto a un amigo fueron sorprendidos por un joven mientras tomaban mate en uno de los espacios verdes frente al teatro de AMUC.

"Se nos acercó un joven de unos 19-20 años y nos amenazó con un cuchillo. Nos empezó a decir ‘Quedate tranquilo, dame todo’ y me sacó la billetera y el teléfono celular", relató Nicolás, una de las víctimas, en diálogo con LM Neuquén.

El joven de 25 años detalló que, al momento de darle el celular, éste se le cayó, situación que le permitió tomar al delincuente por la mano y poder sacarle el cuchillo, mientras que su amigo golpeó al asaltante.

"Yo esperaba en todo momento que no se llevara nada, me quedé quieto durante el tiempo que me estuvo amenazando con el cuchillo", expresó Nicolás, quien aseguró que la situación le generó mucha impotencia.

Luego, el ladrón comenzó a correr por Avenida Argentina en dirección hacia el sur, pero Nicolás y su amigo lo siguieron en sus motos. Unos metros más abajo, los amigos pudieron interceptarlo.

"Lo encerramos y empezamos a forcejear, nos intentó golpear, pero pudimos recuperar nuestras pertenencias. Por suerte no pasó nada, en el momento nos pudimos defender", contó.

Nicolás explicó que con su amigo decidieron no realizar la exposición policial ya que no tenían certezas sobre la identidad del joven asaltante y, que, además, habían podido recuperar gran parte de los elementos robados, salvo por una tarjeta de débito que se perdió en la persecución.

