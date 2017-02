Pesimismo en el Deliberante por el contrato con EPAS

Los concejales no creen que haya un acuerdo en breve entre la Muni y Provincia por la concesión.

La mayoría de los bloques del Deliberante sostienen que, en un año electoral, no habrá acuerdo por la concesión.

Los concejales neuquinos no creen que el contrato de concesión con el EPAS esté listo, como afirmó este lunes el gobernador Omar Gutiérrez. Para la mayoría, fueron palabras con poco sustento y es improbable que se formalice el servicio justo en un año electoral, tras décadas de demora. Sólo el bloque MPN no quiso emitir opinión sobre el tema.

Para el oficialismo municipal, NCN-PRO, hay riesgo de que el acuerdo quede en el aire. El presidente de la bancada, Francisco Sánchez, planteó que “esperamos que esto no sea humo porque, lo que se ve hasta ahora del gobierno provincial es que son muy buenos haciendo anuncios de prensa que después quedan en nada”.

“Soy optimista en que se puede lograr, porque una de las razones por las que el río está contaminado es que no tenemos un contrato que regule el servicio; pero por ahora se está trabajando y no hay nada definido, nada para mostrar”, detalló. Añadió que uno de los escollos para un acuerdo es que el EPAS cree una unidad local, separada de otras ciudades, y presente una planta de empleados que no esté “sobredimensionada”.

“Está listo para firmar el contrato de concesión del Municipio al EPAS. El gobierno de la provincia ya tiene el contrato listo y lo ha girado a la Municipalidad”. Omar Gutiérrez Gobernador de la provincia del Neuquén

Francisco Baggio, de UNE-Neuquén Puede, también desconfía del anuncio. Sostuvo que no tiene “ninguna expectativa por la manera desprolija en que arrancó, con el gobernador diciendo que lo envió y el Municipio diciendo que no; así que lo analizo como una acción oportunista de Provincia”. “Ojalá me equivoque y en verdad haya un documento final, pero en el Concejo hoy nadie sabe nada de ese contrato definitivo”, razonó.

Sebastián Gamarra, de Propuesta Ciudadana, observó que la promesa del contrato “justo coincide con un año de elecciones”. “Así que espero que eso no sea un impedimento”, agregó. Recordó que, por tradición, el Concejo difícilmente resuelve temas importantes en épocas electorales “y hay que ver si logramos que el tema no quede en segundo lugar”.

Para Cecilia Maletti, de Libres del Sur, será crucial el control de los ediles para que la promesa se cumpla. “Vamos a estar muy atentas e insistir en que este contrato finalmente se firme”, planteó. Agregó que también reclamarán un Ente Regulador de los Servicios Públicos, para que se sancione al que no respete el documento cuando entre en vigencia.

Andrea Ferracioli, presidenta del bloque del MPN, se excusó de hablar del tema, al igual que el resto de sus compañeros.

“No hemos recibido ninguna propuesta de contrato de la Provincia, la única que existe es la que estamos trabajando en conjunto. Nuestra voluntad es lograr la firma”. Horacio Quiroga Intendente de la ciudad de Neuquén

OPINIÓN

No vale tirar otra vez la pelota afuera

Fernando Castro-Editor de Información de Neuquén

Se puede ver como una oportunidad. Pero para los dos sectores predominantes de la política neuquina parece un problema. Una oportunidad: generar condiciones para salir del calvario ambiental de la ciudad. El Limay contaminado es una suerte de último capítulo en la saga de la postergación, la del contrato de concesión del EPAS. En la superficie vuelven a prevalecer las diferencias políticas y la casi nula capacidad de acuerdo del quiroguismo y el MPN. La situación, por momentos, exaspera y contribuye a sumar al descrédito con el que muchos tratan de condenar a la política, esa herramienta fascinante para transformar la realidad. Realidad de hoy: vida de cualquier hijo de vecino que putea cuando se lleva puesto el bache de un caño reparado, pisa un charco cloacal, o vive junto a los canales a cielo abierto, desagotes predilectos para tirar la mugre sin tratar al río. Es un año político cruzado por dos elecciones. ¿Debería ser un impedimento para discutir un contrato que rompa con este contexto? ¿O más bien un estímulo para mejorarle la vida a la gente? Por otra parte, ¿no hay tres temas que puedan salir de la lógica efectista de las campañas? Tirar la pelota afuera, otra vez, no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la vida de la gente.