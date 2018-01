Pettinato dio su visión del acoso y lo destruyeron

Rápidamente, sus ex compañeras de Rock and Pop salieron a acusarlo públicamente por acoso. “Esto lo dice Pettinato; el tipo que, siendo el conductor de un programa, tira la boca, la lengua, te agarra fuerte de los brazos, si te descuidas se baja los pantalones”, escribió Mariana de Iraola, quien fue co-conductora de Pettinato en el programa Radio Rana. A ella se sumó la ex columnista Fiorella Sargenti, que relató: “Ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop, así nos evitábamos los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido”. Por último, la comediante Virginia “Bimbo” Godoy, que formó parte del staff de la radio, añadió: “Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5to grado. Un cerdo”.

Con temor a las “feministas”

El ex Sumo le dio su visto bueno a la frase de Facundo Arana “el feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague” y agregó que tiene miedo de que las mujeres destruyan “su femineidad y la seducción”.