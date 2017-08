¿Pico se hizo el vivo?

Sin bajar los brazos, Pico habría usado las redes sociales para contactarse con ella y le envió el mensaje: “Hola reina, ¿me pasás tu número? No seas mala”. Nuevamente volvió a recibir el desprecio de la amante del crossfit, quien le respondió: “Hola. Mirá, no quiero problemas. Estoy bien con quien estoy”. Para intentar llamar más la atención de Fiorella, hasta habría negado ser novio de la ex de Benjamín Vicuña.

Pese a que se trata sólo de un rumor, la versión gana más peso luego de que la propia Pampita contara que él es todo un galán y durante su soltería conquistaba a diestra y siniestra. “Pico me gustaba un montón y no me daba ni bolilla. Una noche fuimos a bailar al mismo lugar y se encaró a una mina que estaba parada a mi lado, ¡y se la llevó!”, relató la jurado del “Bailando”.

Metió mano: Fiorella habría relatado lo sucedido en una revista, pero Pampita presionó para que no saliera a luz.

Como loco: El tenista quedó fascinado con los tatuajes de la morocha e incluso se lo dijo.