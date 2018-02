Pipe Sapag apoyó a Figueroa en la interna del MPN

Pipe acompañó a Figueroa en un acto que se realizó en Zapala el sábado, un día después de otro encuentro convocado por Gutiérrez. El hermano del ex mandatario provincial y de la actual diputada Chani Sapag criticó la gestión de Gutiérrez y elogió la figura de Figueroa en momentos en que la interna se había tomado un respiro, al menos en cuanto a las declaraciones públicas, ya que ambos (gobernador y vice) no paran en cuanto a sus actividades, en las que se los ve rodeados de dirigentes y militantes.

Además de Pipe, Figueroa recibió en Zapala el apoyo del intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez; del ex secretario de Estado de Cultura, el músico Naldo Labrin; de la ex secretaria legislativa Julieta Corroza; del ex intendente de Senillosa, Raúl Bétiga, y del actual concejal del MPN en Neuquén, Pepe Ousset, entre otros referentes que decidieron mostrarse críticos del oficialismo de la lista Azul.