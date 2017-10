Pobre pueblo futbolero...

Rubén es un jubilado de Plaza Huincul. A duras penas llega a fin de mes. Camina poco por una diabetes avanzada. Es viudo y vive solo. Los fines de semana esperaba con ansias una de sus pocas compañías: los partidos de fútbol de Primera División. Por allí pasaba su mayor alegría, acaso su único entretenimiento televisivo. Fana de Boca, se había olvidado de la radio, de la vieja y querida portátil que entre los años y el desuso ni debe funcionar. Rubén empieza a despedirse de un placer o hobby que ahora será caro y prohibido para su flaca billetera. No tiene los 300 pesos que cuesta el pack. Como él, no es poca la gente que no está en condiciones de afrontar el costo del abono para ver los cotejos, si bien se trata de un monto razonable... Así, en tiempo de sinceramientos económicos, tarifazos y privaciones, a buena parte del pueblo futbolero le están quitando mucho. Ojo, tampoco era justo que el Estado destinara fortunas al programa Fútbol para Todos y descuidara cuestiones más importantes, en una medida simpática pero irresponsable.