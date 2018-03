Polémica por una frase del Papa: "El infierno no existe"

“El infierno no existe, lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras”, añadió en una serie de declaraciones que podrían irritar a los sectores más conservadores de la Iglesia católica. El Papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder religioso.

Sin embargo, en el pasado, la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari, de 93 años, admitió que nunca graba sus entrevistas. Pese a ello, el Vaticano no ha protestado por su trabajo y Francisco sigue dándole entrevistas. En esta ocasión, la Oficina de Prensa de la Santa Sede se apuró a decir que lo publicado por Scalfari “es el resultado de su reconstrucción” de una “reunión privada” y que no se trata de “palabras textuales”. Y agregó: “Por lo tanto, ninguna cita del artículo mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del santo padre”. Según la agencia católica ACI Prensa, las declaraciones citadas por Scalfari “se contradicen con repetidas exhortaciones del Papa a no caer en las mentiras del demonio, e incluso explicaciones de qué es el infierno”.

“No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad. El infierno no existe, lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras”.Papa Francisco. Parte de las declaraciones publicadas en La Repubblica