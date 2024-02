A cinco días del crimen del municipal de Plaza Huincul, no hay sospechosos imputados

El trabajador municipal de 48 años falleció producto del impacto de varios proyectiles, que aún no se le atribuyen a ninguna persona.

Desde entonces, el caso ha sido objeto de intensa atención, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones ni se han revelado detalles sobre posibles sospechosos. La falta de avances en la investigación genera inquietud entre los vecinos, quienes claman por seguridad en sus calles.

Tras la realización de la autopsia, el cuerpo de Javier Charpentier fue entregado a su familia, quienes le dieron el último adiós durante un velorio el pasado sábado en las salas de Copelco, y luego sepultado. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno al esclarecimiento de este crimen que conmocionó a toda la comunidad.

Cabe recordar que el hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo el pasado jueves 8 por la mañana, sobre calle Azucena Maizani. Se trata de inmediaciones del ingreso a los ex talleres de YPF y en cercanías de las oficinas de Tránsito Municipal. Los indicios hallados a simple vista rápidamente permitieron a la Policía calificar el hecho como un homicidio, lo que motivó un rápido despliegue de efectivos y peritos en el sector.

El ataque al municipal se habría dado esa misma mañana cuando el hombre salía en el camión cisterna del municipio, y fue sorprendido por alguien que le disparó y que aún no ha sido identificado, aunque los investigadores ya comenzaron a recolectar testimonios y registros fílmicos capturados por cámaras del sector.

crimen plaza huincul.jpg Gentileza Fuego24

Por otro lado, trascendió que el municipal habría sido atacado a varios disparos y sufrido el impacto de al menos cinco proyectiles.

Asimismo, a raíz de ciertas sospechas y datos que se fueron recabando producto de las tareas investigativas, en horas de la tarde de ese mismo día, los efectivos procedieron a allanar varios domicilios en la comarca. Aunque no se supo exactamente si se concretaron secuestros de elementos de interés, sí se pudo saber que demoraron a seis personas: cinco hombres y una mujer, entre los que se creía podían estar los autores del crimen. Pero estos fueron luego liberados por falta de prueba para avanzar en una imputación.

Por el momento, la Policía confirmó que avanza en la causa, aunque no se han producido nuevas demoras y ni concretado imputaciones, por lo que se estima que no se brindan más detalles para no comprometer la investigación.

Lo único cierto es que para este martes, no se cuentan con personas imputadas por el homicidio del hombre de 48 años.