A pesar de la prohibición: un chacarero inició fuego, se descontroló y lo salvaron los Bomberos

Las quemas intencionales fueron en Isla El Porvenir, calle 7 al fondo, en cercanías al río Neuquén. Bomberos Voluntarios evitaron incendio de viviendas.

Pese a que están prohibidas y el municipio ha aplicado multas, las quemas de chacras y pastizales en Centenario continúan . Ocurrió este jueves por la noche cuando los Bomberos Voluntarios fueron alertados por un chacarero que había iniciado fuego en un sector, pero al ver que se descontrolaba y acercaba a su vivienda, temió una tragedia y pidió auxilio.

Además de señalar que está tajantemente prohibido, Patricio Álvarez, jefe de Bomberos indicó a LM Neuquén la falta de conciencia de los riesgos: " La gente lamentablemente hace caso omiso y pasan estas cosas, no tienen en cuenta que estamos en un periodo de mucha posibilidad de incendio porque el clima ayuda y contribuye a que esto se pueda disipar rápidamente".

En este sentido, apuntó que la vegetación está "muy seca y grande" por las intensas lluvias que contribuyeron a que se propague rápido y agregó: "generalmente es pasto fino y bajo, como gramilla".

Consultado por la actitud de los chacareros que insisten en hacer fuego en la zona, Álvarez señaló: "No dimensionan el daño a sí mismos, o a terceros, se escudan de que es propiedad privada, el tema es que cuando sucede una situación así toma control Bomberos, y si llega a generar un daño se genera una causa judicial".

Hizo un incendio intencional pero se descontroló

El siniestro ocurrió en una chacra de la calle rural 7, en cercanías a la Isla El Porvenir y el río Neuquén y fue alertado alrededor de las ocho a los Bomberos Voluntarios de Centenario que arribaron de inmediato, aunque con muchas dificultades por las características del terreno.

"Se dieron cuenta de que se le estaba descontrolando el fuego y llamaron por teléfono, ese sector es complicado para llegar, es la calle 7 al fondo, dentro de la Isla El Porvenir, con vegetación de mucho tiempo, que obviamente existe el riesgo de que se pueda propagar", manifestó Álvarez.

La extensión de las quemaduras fueron aproximadamente 100 metros lineales, sumado a la superficie afectada con alameda: "el fuego llegó hasta prácticamente el cerco y teníamos unas viviendas cerca".

Para realizar las tareas de extinción fue preciso poner en marcha el trabajo de una dotación completa. "La vegetación previa a la entrada de un bosque era muy tupida, y el fuego va rapidísimo, por suerte, cortamos el avance, y después nos dedicamos a enfriar". El jefe de Bomberos también explicó que en el caso de no realizar tareas de enfriamiento existe el riesgo concreto de que se reactive el incendio.

Además, precisó que el cerco estaba construido con pallets los cuales son altamente inflamables: "se va al diablo, tiene más temperatura y hace que el incendio se mantenga por la carga de la madera".

Como otro agravante propio de la zona de chacra y del río, Álvarez señaló las causas que colaboran en la propagación del fuego. "Las temperaturas que tenemos, que van de 35 a 38 grados, y la humedad que colabora a que se propague más rápido, porque quedan predispuestas para que cuando las alcance el fuego hierven, esto sucede porque el mismo incendio chupa el oxígeno que libera en la evaporación del agua que contienen".