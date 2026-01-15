Allanamiento: amenazaba a quienes iban al río y le secuestraron un arsenal de armas

Vecinos denunciaron que eran corridos a punta de pistola cuando intentaban acceder al río Neuquén. El procedimiento permitió incautar armas y municiones.

Un allanamiento realizado en la localidad de Vista Alegre terminó con el secuestro de armas de fuego y una importante cantidad de municiones , en el marco de una investigación por amenazas agravadas. La causa se inició tras reiteradas denuncias de vecinos que aseguraron haber sido intimidados cuando intentaban acceder al río Neuquén , en un sector muy frecuentado por residentes de la zona.

El procedimiento se llevó adelante en un sector de chacras de Vista Alegre , con intervención de personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, efectivos de la Comisaría Quinta y de la Comisaría 49° , bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica .

Según se informó oficialmente, en las últimas semanas varios vecinos se presentaron en la Comisaría 49° para denunciar que fueron amenazados con armas de fuego cuando intentaban acceder al Río Neuquén , a la altura de la calle 11, al fondo de Vista Alegre. De acuerdo a los testimonios, un hombre los habría corrido del lugar bajo amenazas verbales y apuntándolos con armas, incluso a plena luz del día.

Las denuncias señalaron que las intimidaciones se repetían y generaban temor entre quienes utilizan ese sector de la costa para actividades recreativas o de paso, lo que motivó la intervención policial y el inicio de una investigación para esclarecer la situación y prevenir hechos de mayor gravedad.

Allanamiento Vista Alegre (1)

A partir de esta información, efectivos de la Comisaría 49°, junto a personal de la Comisaría Quinta y de la Oficina de Investigaciones Periferia II, llevaron adelante tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar una orden de allanamiento. Con la autorización de la fiscalía, el procedimiento se concretó el jueves 14 en una chacra del sector.

Durante el operativo, los policías identificaron a una mujer de 61 años y a un hombre de 35, quienes serían los presuntos autores de las amenazas denunciadas. Ambos quedaron vinculados a la causa y a disposición de la Justicia, mientras continúa el avance de la investigación.

Qué secuestraron en el allanamiento

En el lugar se procedió al secuestro de dos armas de fuego. Una de ellas es una escopeta que contaba con mira y linterna incorporada, y la otra un revólver calibre 32. Además, se incautó una importante cantidad de municiones y elementos balísticos considerados de interés para la causa.

Comisaría 49 Vista Alegre

En detalle, se secuestraron 17 cartuchos completos calibre 12/70, 32 cartuchos completos calibre 32, 26 vainas servidas calibre 32 y 18 vainas servidas calibre 12/70. Todo el material fue debidamente resguardado y será sometido a pericias para determinar si fue utilizado en los episodios denunciados.

Desde la Policía destacaron la importancia del procedimiento, especialmente por tratarse de un hecho que afectaba el uso de un espacio público y generaba temor entre los vecinos. También remarcaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales para dar respuesta a los reclamos de la comunidad.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que en los próximos días se dispongan nuevas medidas judiciales, de acuerdo a los resultados de las pericias y al avance del expediente.