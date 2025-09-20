De día y delante de un nene: brutal intento de robo a una familia

Se conoció un video en el que se ve cómo intentaron robarle a punta de pistola a dos mujeres, que circulaban en moto con un niño y se resistieron.

Dramático momento. Los delincuentes abordan a los ocupantes de una moto, incluido un nene. Intento de robo frustrado.

Fue a plena luz del día y ante la mirada inocente de un niño que se llevó el susto de su corta vida. Nada les importa ni los detiene a los delincuentes que protagonizaron un intento de robo en la puerta de un almacén de Ferri . Descendieron de un auto de color gris que circula sin patente por la región haciendo estragos.

Todo fue captado por las cámaras de seguridad del comercio y en las imágenes se observa cómo dos mujeres que se trasladaban en moto junto a un menor se resisten y evitan el asalto por parte de sujetos armados que descienden de un vehículo Volkswagen Gol que anda por la calle de manera irregular y sembrando el terror.

Las imágenes que compartió el portal Intrusos de la Política generaron indignación entre los vecinos , en especial por la hora en que se perpetró y por la existencia de un pequeño. Muchos exigen medidas más severas de parte de las autoridades para poder ponerle un freno a los malvivientes.

También destacan la audacia de las víctimas, que justo se habían detenido para realizar una compra en el mercado, a la hora de frustrar el atraco e incluso correr a los hampones en plena fuga y golpearles la parte trasera del coche.

Estas son las impactantes imágenes:

Embed

Queda claro que pudo haber pasado algo mucho más grave y que la población deberá mantenerse en alerta por la temeraria presencia de este auto gris con delincuentes a bordo.

Otro robo resonante en la región

Un violento robo se registró este jueves en una vivienda de la calle Teniente Ibáñez al 200, casi Villegas, en pleno barrio residencial de Cipolletti. Los propietarios, reconocidos comerciantes de la ciudad con amplia trayectoria en el rubro mecánico, se encontraban de viaje al momento del hecho.

De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes accedieron a la propiedad ejerciendo violencia sobre el ingreso del garaje. Una vez adentro, sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, ambos grises. Además se habla de que podrían haberse llevado una importante suma de dinero y otros elementos de valor. La casa fue totalmente revuelta.

Según información a la que accedió LMCipolletti, los ladrones se tomaron todo el tiempo necesario para concretar el golpe, dado que el sistema de alarmas y cámaras, no estaban activadas. Todo habría ocurrido entre la madrugada de este jueves y el mediodía, pero quién se dio cuenta fue un empleado que estaba a cargo del cuidado de la casa cuándo llegó alrededor de las 19 para realizar sus tareas.

El hecho se produjo a escasos metros del Gabinete de Criminalística y de la Oficina Judicial, y a una cuadra de calle Alem, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Se trata del barrio Los Álamos, en el que viven empresarios y funcionarios judiciales, y que en los últimos meses ha sido escenario de varios robos. La situación mantiene en alerta a los vecinos, preocupados por la inseguridad en la zona.

El operativo policial

En el lugar trabaja el fiscal Martín Pezzetta, junto al Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 32. La investigación se centra en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Testigos aseguran que el robo habría ocurrido durante la mañana, aunque todavía no se pudo establecer un horario preciso.