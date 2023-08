En un giro inesperado, Lagos confesó el doble femicidio de Norma y Luz

El femicida admitió los femicidios pero no confesó la violación previa contra la joven víctima, por lo que la fiscalía lo llevará a juicio solo por ese delito.

En un giro inesperado para la causa, se cayó el esperado juicio por jurados contra Lagos , luego de que el femicida admitiera su responsabilidad por el doble femicidio de madre e hija en la audiencia de control de acusación. Por un acuerdo parcial, se lo condenó por las muertes de las mujeres, pero no así por la violación contra Luz de los Milagros Prieto, hecho que será llevado a juicio.

En ese contexto, y para sorpresa de la acusación, confesó la autoría de doble femicidio de quien solía ser su pareja -Norma- y la hija de esta -Luz- y Seisdedos propuso avanzar con un acuerdo de responsabilidad por ese delito.

"Acepto la responsabilidad de la muerte de Luz y Norma, pero del abuso no", expresó el acusado.

SFP Audiencia Doble Femicidio Lagos (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

El fiscal jefe Agustín García solicitó entonces al juez Luis Giorgetti que disponga un cuarto intermedio para decidir cómo avanzar, luego del cual las partes comunicaron que avanzarían con un juicio abreviado por acuerdo de responsabilidad por ambos femicidios. De esta manera, se evitaron lo que seguramente sería un largo juicio con un resultado ya más que esperado.

En cuanto al abuso imputado a Lagos contra Luz, se rearmará la teoría fáctica y se pedirá la elevación a juicio, dado que el femicida niega este hecho.

García sí pidió a Giorgetti que se impusiera la pena en la misma audiencia, teniendo en cuenta que a pesar de no ir a juicio por jurados, la única pena en expectativa para el delito sigue siendo la de prisión perpetua, a lo que la defensa no prestó oposición. No obstante, el magistrado indicó que lo apropiado sería agendar un nuevo día para discutir la pena ante un tribunal de tres jueces, lo que posiblemente se concrete en los próximos días.

De esta manera, Lagos fue declarado penalmente responsable como autor de los delitos de homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por criminis causa y por violencia de género, en el caso de Luz; y por homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por ensañamiento, por violencia de género y criminis causa, en el caso de Norma.

A pesar de la declaración de responsabilidad parcial que se realizó en esta audiencia sobre la acusacipon original, la familia de las víctimas se mostró emocionada con el fallo.

El caso

La teoría del caso que sostiene el Ministerio Público Fiscal indica que el 11 de febrero de este año, Lagos cometió el doble femicidio para ocultar el abuso sexual contra Luz en una vivienda del barrio Los Hornitos de Neuquén. A Norma Beatriz Morales, su pareja, la desmembró y la llevó a la zona de la meseta, en Plottier, donde fue hallada al día siguiente.

Al no tener noticias de su mamá y hermana, Lorena -otra de las hijas de Norma- acudió a la vivienda junto a efectivos policiales, donde se descubrió el horror. Luz de los Milagros Prieto también había sido asesinada y su cuerpo yacía aún dentro de la vivienda. Lagos intentó escapar, pero fue rápidamente capturado y al día siguiente acusado por doble femicidio.

A las semanas, con el resultado de la prueba de ADN al cuerpo de Luz se comprobó que Lagos la había violado.