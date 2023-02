Lagos violó a Luz antes de cometer el doble femicidio

En tanto, en el caso de su hija Luz, los médicos forenses hallaron dos lesiones cortantes mortales, lesiones compatibles con un atroz ataque sexual, heridas defensivas y presencia de semen (que se le atribuye al imputado pero aún no ha sido sometida a un análisis comparativo de ADN) en la zona vaginal, anal y bucal.

ON - Marcha femicidio Plottier (5).jpg Omar Novoa

El caso

El cuerpo de Norma fue hallado en la barda de Plottier el domingo por la madrugada, y el de su hija, esa misma tarde en una vivienda de Los Hornitos en Neuquén capital, donde ambas residían junto al presunto femicida.

Es que allí había acudido la Policía por pedido de Lorena, quien no lograba comunicarse con su madre y temía que algo le hubiera ocurrido.

Al presentarse los efectivos en la vivienda de Avenida del Trabajador y Las Torcazas, dieron con el cuerpo de la joven y Lagos, quien intentó darse a la fuga pero fue aprehendido a las dos cuadras. Se estima que las dos mujeres fueron asesinadas el sábado en esa casa, aunque esto aún no fue confirmado.

Aunque algunos allegados y vecinos afirmaron que Norma Beatriz era víctima de violencia de género de parte del hombre, no existían denuncias al respecto y por el momento no ha trascendido si hubo un desencadenante puntual del doble femicidio. Lagos sí contaba con una denuncia previa de la misma naturaleza, que tenía como víctima a una ex pareja.