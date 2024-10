Graves hechos de violencia en Plaza Huincul dejaron a dos hombres internados

El efectivo precisó que una ambulancia del Hospital Complejidad VI se hizo presente minutos más tarde y trasladó a la víctima al centro de salud, donde los médicos constataron que el joven presentaba dos heridas cortantes, una en la zona del tórax y otra en el abdomen. Por ese motivo, se le brindaron las curaciones correspondientes y se lo dejó internado en observación.

plaza huincul dinosaurio.jpg

Asimismo, tras determinarse que la víctima se encontraba fuera de peligro, los investigadores acudieron al hospital a entrevistar al joven, quien manifestó que se encontraba en una fiesta de cumpleaños, situación en la que "fue lastimado sin motivo alguno por un masculino, al cual describió con nombre y apellido", explicó Sierralta.

"Como dato relevante, evidentemente en esa fiesta también debe haber habido consumo de alcohol, por cuanto la víctima, al momento de ser asistida, presentaba aliento etílico", apuntó el jefe policial.

Ante consultas de LMNeuquén, este miércoles indicó que "el joven continúa hospitalizado, evoluciona favorablemente y se encuentra en sala común". La Brigada de Investigaciones ya trabaja para identificar a los autores.

Baleado en Plaza Huincul

Por otro lado, la madrugada del domingo, un hombre de 30 años recibió un disparo de arma de fuego alrededor de las 2:15 en la calle Antártida Argentina al 318 del barrio Otaño.

"La esposa del lesionado indica que su esposo había salido a comprar esa madrugada y en el momento de regresar, encontrándose próximo a la casa, aparentemente recibió el disparo por parte de autores desconocidos y que, posiblemente, podían movilizarse en un vehículo que huyó del lugar", indicó Sierralta sobre esta secuencia.

"Debido a la gravedad de las lesiones, la persona por el momento no ha podido ser entrevistada para que aporte mayores detalles del suceso, por cuanto se encuentra en estado reservado, internado en el hospital de Cutral Co. Sin perjuicio de ello, el personal especializado de investigación se encuentra trabajando en la individualización de los autores en virtud del relevamiento de cámaras que sindican efectivamente la participación de dos sujetos a bordo de un vehículo de color blanco", describió.

En el caso de esta víctima, también continuaba internado este miércoles, aunque a diferencia del otro lesionado con puñaladas, este permanece en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

MEDIDA OK hospital de Cutral Co

Por otro lado, respecto del móvil, Sierraalta indicó que se desconocen motivos y contexto. "La esposa no aportó si esta persona tendría algún problema con alguien, como para que de alguna forma fuera atacado por esta persona. En realidad, dijo que no, que ella desconoce que tuviera problemas con alguna otra persona, por cuanto no tiene indicios de motivación del incidente", sostuvo.

Es por esto que se aguarda la evolución de la víctima, ya que será clave su testimonio.

Violencia entre mujeres

Finalmente, se registró el fin de semana un tercer hecho de violencia aunque sin heridos de gravedad. Todo ocurrió la madrugada del domingo en inmediaciones de la Avenida Keidel, cuando tres jóvenes se tomaron a golpes en plena vía pública.

Sobre este hecho, Sierralta explicó qué ocurrió alrededor de las 6, afuera del boliche Deo, sobre Avenida Keidel al 1500. Allí, testigos solicitaron presencia policial por una presunta riña.

"Al acudir la primera comisión, constata que se trataba de una pelea protagonizada por tres mujeres, que en principio no se puede determinar agresores y agredidos", dijo.

Al respecto, detalló que "producto del alcohol, también se dio la imposibilidad de la entrevista con las mismas, por cuanto se procedió a la demora y traslado a la Comisaría Sexta, donde fueron identificadas y sujetas al proceso contravencional de rigor y posteriormente recuperaron la libertad".