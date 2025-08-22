Insólito robo en una confitería: se llevaron las luces, parlantes y hasta los reflectores del logo

Fue en las últimas horas en un salón de té de la zona céntrica de Cipolletti. El comerciante aseguró que es muy difícil mejorar los precios y progresar de esta manera.

Una confitería ubicada en pleno centro de Cipolletti sufrió un robo en el que sustrajeron los reflectores, los parlantes, luces y hasta los cables canal . El insólito hecho delictivo se registró en la madrugada de este viernes, cuando una persona desprendió la estructura de hierro para llevarse múltiples elementos .

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del local gastronómico, en el que se identifica a un joven con capucha pero con la cara descubierta, que comienza a romper los cables, desprender las luces y reflectores . Seguidamente trepa la fachada para romper la estructura de hierro que resguardaba los parlantes utilizados para ambientar el sector exterior.

El propietario de la Confitería, Salvado Campos expresó a LM Cipolletti : “La verdad que estoy cansado, indignado. Es una carga emocional por lo que sucede, una carga económica porque tenemos que afrontar un nuevo gasto que se suma a todos los que tenemos. Una carga burocrática porque haces la denuncia y no sabés si realmente se ocupan o si somos simples estadísticas ”.

Campos explicó que no es la primera vez que sufren un hecho de este tipo, ya que en febrero de este año le sustrajeron una motocicleta a una pareja de clientes mientras consumían en el lugar. En esta oportunidad también padecieron la ruptura de la fachada, el destrozo de las macetas y robo de plantas en la confitería ubicada en Villegas y General Roca del centro cipoleño.

Centro de Cipolletti El hecho se inseguridad ocurrió en la intersección de las calles Villegas e Yrigoyen, en pleno centro de Cipolletti.

En esta oportunidad, le sustrajeron hasta las luces que iluminan el logo del café. Lo que constituye un verdadero peligro para la persona que manipula los cables porque son eléctricos. “No hay miedo a la cámara, no hay miedo a quedarse pegado porque se cuelgan de los cables con electricidad, hoy podríamos estar hablando de una persona víctima porque se quedó electrocutada”, indicó con mucha bronca Campos.

El propietario del café-pastelería realizó la denuncia en la Comisaría 4ta de Cipolletti. Sin embargo, los robos y daños a la propiedad es una realidad de muchos comercios de la zona centro. “Muchos comercios estamos cansados que nos rompan los vidrios, el aerosol que te marcan. Es increíble porque todos los días tenemos que estar pagando daños a nuestra propiedad, tenemos que estar salvando situaciones que no nos corresponden”, agregó el comerciante.

“Anoche actuó una sola persona a cara descubierta, mirando a la cámara, no hay miedo a nada. La angustia es terrible porque no solamente vivimos y nos proyectamos con esto, sino que somos muchas familias que apuestas a Justina”, concluyó el propietario.

Finalmente, el nuevo delito quedó registrado en una denuncia en la Comisaría 4ta. Aunque, los propietarios no saben si efectivamente identificarán al sospechoso o si la inseguridad actual forma parte de una nueva realidad.

En las calles del centro de Cipolletti no hay tachos de basura para tirar papeles, con la excepción de la plaza San Martín donde instalaron unos este año. No solo el Café Justina es víctima de la inseguridad, muchos comercios de Cipolletti padecen esta realidad.

