Ladrones burlaron la alarma y robaron $800 mil en cadenitas de oro y plata

Los propietarios de un taller de joyería de Cutral Co sufrieron el robo de unos 800 mil pesos en joyas que tenían en su comercio, luego de que ladrones desconocidos se alzaran con el botín tras violentar una reja y una ventana. Se analizan las cámaras cercanas.

El lugar no es una joyería propiamente dicha sino que se dedica a la reparación y/o restauración de joyas, es decir que al menos la mayoría de las robadas tenían ya dueños. A pesar de que había también otros elementos de valor en el taller, como una notebook, los delincuentes solo fueron por las joyas. Los propietarios del taller no tenían un seguro contratado.

Al momento de radicar su denuncia en la Comisaría 14, la comerciante víctima también confió que su taller cuenta con sistema de alarma, el cual lamentablemente no se activó. El mismo fue revisado por personal de la compañía prestadora del servicio, que atribuyó el problema a un mal funcionamiento de los sensores, que evidentemente no detectaron los daños ni la intrusión. Su correcto funcionamiento hubiera implicado que los ladrones no tuvieran tiempo suficiente como para intentar desactivarla, aseguró Beltrán.

Afortunadamente, el comisario indicó que ya ubicaron varias cámaras de vigilancia en la zona, tanto urbanas como privadas, de las cuales esperan poder obtener imágenes que ayuden a guiarlos hacia los ladrones. No obstante, los registros aun deben ser analizados por el personal de la Brigada.