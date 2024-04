Neuquén: demoraron a uno de los presuntos asesinos del periodista Juan Caliani

El fiscal jefe Agustín García junto a la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Guadalupe Inaudi en conjunto con los investigadores de Seguridad Personal desarrollaron una ardua tarea de análisis y seguimiento de cada uno de los distintos datos que recibían de diferentes fuentes.

Fue así que se relevaron y analizaron cámaras de vigilancia pública y privadas, testimonios de vecinos y también se recurrió a los pesquisas que de a pie desarrollaron un intenso trabajo territorial.

Todo dato que se pudiera obtener era tan necesario como urgente, pero la premura no puede hacer perder el eje de lo netamente investigativo porque un solo error puede hacer naufragar todo el trabajo y el crimen terminar impune.

image.png

Captura en menos de 72 horas

Es por eso que la fiscalía y Seguridad Personal se blindaron de los ecos del exterior y se abocaron de lleno a su tarea como lo hacen habitualmente, al margen que el plus que generó que la víctima sea un periodista.

Toda la información fue tamizada y eso permitió orientar la búsqueda de los presuntos autores, por lo que el arduo trabajo de campo de la Policía permitió dar con uno de ellos en el barrio Bouquet Roldán, en calle Planas al 1500, y siguen tras el rastro del otro involucrado en el brutal e innecesario asesinato.

Tras la demora, de la cual todavía no han surgido demasiados detalles, el joven será trasladado a sede policial para su debida identificación y quedará a disposición de la fiscalía.

Luego, los funcionarios judiciales deberán terminar de analizar elementos de prueba para la formulación de cargos, por lo que no se descarta que podría llegar a realizarse una rueda de reconocimiento ya que la madre de la víctima, Ana Mercado, estuvo cara a cara con uno de ellos. Esto si bien es un dato relevante, tampoco es definitorio por el estado de shock que debió atravesar esa madre que vio morir en sus brazos a su hijo.

Juan Caliani.jpg

No obstante, hay cámaras de seguridad y videos claves, que este medio no dará a conocer para no entorpecer la investigación, que también son elementos de prueba más que válidos a la hora de ser presentados como evidencia y más aún para una formulación de cargos.

Muy probablemente la acusación que eleve la fiscal Lucrecia Sola sea por homicidio agravado en ocasión de robo y se solicite la prisión preventiva porque existe el riesgo procesal de la fuga. De hecho, terminó demorado tras permanecer casi una semana prófugo. Ahora, habrá que definir dónde queda detenido porque debido a la crisis carcelaria los penales están cerrados y las alcaidías saturadas y sin lugar.