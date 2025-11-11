Pensaron que se había ahogado, lo buscaron en el Limay y lo encontraron caminando en la orilla

Su familia había radicado la denuncia y se desplegó un amplio operativo en el que intervino también la policía de Río Negro.

Personal de las distintas fuerzas que intervino en la búsqueda del joven en el río Limay.

Operativo de búsqueda de personas con final feliz. Hallaron a un joven de 13 años, que era intensamente buscado en la zona ribereña del río Limay, tras la denuncia por su desaparición radicada por su familia este último domingo.

Según informó la Policía de la provincia de Neuquén, se sedesplegó un amplio operativo de búsqueda durante la jornada de este lunes luego de que su madre había denunciado que no tenía noticias de su hijo desde la tarde del día anterior. Además, aportó que un vecino del sector había asegurdado haberlo visto caminando por la orilla del río y luego cruzando a nado hacia la provincia de Río Negro.

Ante la situación, se activó un operativo coordinado por la Policía del Neuquén, con la intervención de personal motorista de la Comisaría 7°, División Búsqueda de Personas, Bomberos de Policía, Defensa Civil, y colaboración de Prefectura Naval Argentina, además de personal de la Subcomisaría de Balsa Las Perlas y autoridades policiales de Río Negro.

Rastreo y búsqueda en el río Limay

Se informó que al personal abocado a la búsqueda y rastrillaje se sumaron miembros del cuerpo de guardavidas de la vecina ciudad de Plottier, quienes colaboraron en las tareas de rastreo y búsqueda acuática.

Las labores incluyeron patrullajes por tierra, recorridas en embarcaciones y rastrillajes en distintos puntos del río, tomando como referencia el hallazgo de una zapatilla perteneciente al joven.

Cerca de las 16, finalmente, el personal de Bomberos localizó al hombre en la costa del sector conocido como El Tordillo, en jurisdicción rionegrina. Dijeron que, al momento de hallarlo, se encontraba en buen estado de salud y que fue trasladado hasta el camping Nepen Hue, donde posteriormente fue asistido por personal sanitario del hospital de Plottier.

El operativo concluyó con resultado exitoso, destacándose la rápida y coordinada actuación de todas las fuerzas y organismos que participaron en la búsqueda.

Noticia en desarrollo...