Tragedia en Ruta 22: al menos tres muertos en brutal choque

Pasadas las 7 de este viernes, dos vehículos chocaron en cercanías de Fernández Oro. Hay demoras en el tránsito.

La mañana en la Ruta Nacional 22 comenzó marcada por la tragedia. Minutos después de las 7, un siniestro vial estremeció el kilómetro 1203, en cercanías del predio del Sindicato de Camioneros y a pocos kilómetros de Fernández Oro. Dos vehículos, una Volkswagen Amarok y una Ford Ecosport, colisionaron en circunstancias que aún se investigan .

Tras el impacto, la Ecosport se incendió por completo , generando una escena de extrema gravedad que obligó a un amplio operativo de emergencia.

Sobre la calzada de la ruta quedaron esparcidos elementos que hacen presumir que una de las familias involucradas viajaba a un destino turístico por el fin de semana largo. Cerca de los vehículos, entre otros elementos, había un par de reposeras. Los vehículos se accidentaron en el carril que va desde Cipolletti a Roca.

Las primeras informaciones policiales sobre el accidente, a las que accedió LM Cipolletti, indican que habría tres víctimas fatales, aunque las autoridades trabajan para establecer oficialmente el número y la identificación de las personas involucradas.

Accidente ruta

El tránsito se encuentra afectado en ambos sentidos y se mantienen las medidas de seguridad en torno al sector mientras los peritos accidentológicos recaban evidencia. La causa del impacto aún no está clara y no se descarta ninguna hipótesis.

NOTICIA EN DESARROLLO