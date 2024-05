Un audio complicó a una mujer acusada por un choque fatal en Río Negro

La situación de una mujer involucrada en un accidente con tres víctimas fatales se complica cada vez más. Se fue sin auxiliar a los ocupantes del otro rodado y está en prisión preventiva . Pidió la prisión domiciliaria , pero en su teléfono había pruebas que la comprometen y generan riesgo de fuga. "Me tomé todo", confiesa en un audio.

La actitud de la mujer posterior al incidente vial, probada con los primeros resultados de los peritajes a su teléfono, fue clave para que se le niegue el beneficio. La Fiscalía fue enfática en oponerse al beneficio, agregando nuevos elementos surgidos en el marco de la investigación penal preparatoria en curso.

acusada choque fatal viedma.jpg Los investigadores recuperaron un video previo al choque en el que la mujer dijo que estaba alcoholizada.

Se detalló que el Ministerio Público ya cuenta con los primeros resultados de la extracción forense practicada al celular de la mujer que “reafirman la continuidad de la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación”.

“Hay mensajes que se suman a los relatados en las audiencias anteriores” en los que le pedía a su cuñada que diga desconocer en qué lugar se encontraba en momentos en que la buscaba la Policía, argumentó la Fiscalía, destacando el trabajo pericial que realiza la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General que analiza el celular de la mujer secuestrado.

Una conversación posterior al hecho, encontrada en su WhatsApp, da cuenta de la contratación de un seguro para la camioneta involucrada en el siniestro que se encontraba vencido. En esa gestión pide que se la inscriba en un domicilio de la provincia de Mendoza. Este lugar difiere de la totalidad de los domicilios brindados por la defensa para su posible prisión preventiva domiciliaria, lo que supone riesgo de fuga.

El video con la confesión

Asimismo, en la copia de seguridad del sistema de mensajería, videos que habían sido enviados en una conversación inmediatamente anterior al hecho, que había sido eliminada por la mujer. “En ellos se puede advertir que está en estado de ebriedad, lo que incluso es reconocido por ella, quien le dice a su interlocutor: 'Me tomé todo'. Esto se corresponde con los resultados de las pericias toxicológicas cuyos resultados positivos (en el caso de ella y negativo en cuanto al conductor del otro vehículo) ya forman parte del legajo”, enfatizó la Fiscalía.

Finalmente, se sostuvo que debía sostenerse la prisión preventiva que cumple en el Complejo Penal de Viedma porque “ha tenido una actitud evasiva y ha eliminado evidencia. Esto no tienen ninguna relación con la actitud colaborativa de la que habla la defensa”.

La querella también incorporó elementos para oponerse a la morigeración, habló de inconvenientes de la UADME para realizar un debido control satelital en la localidad bonaerense en la que pretende instalarse y profundizó acerca del riesgo de fuga aludiendo a informes bancarios y de otros organismos financieros que dan cuenta de la existencia de recursos económicos para hacerlo”.

Finalmente, la Jueza de Garantías coincidió con la parte acusadora, dijo que “las características de la imputada no me permiten morigerar esta medida, por su accionar en el marco del proceso que ya fue analizada, por su conducta posterior y porque no hay certezas de que cuente con un domicilio fijo”, y sostuvo la medida cautelar dictada oportunamente que vencería el próximo 17 de agosto.

El choque con tres víctimas fatales

En la medianoche del domingo 17 de marzo hubo un choque fatal entre una Renault Duster conducida por Fabián Andrade, un empleado legislativo de 50 años, y una Totoya Hilux manejaba por Padilla Ibáñez, una mendocina de 38 años que se dedica al comercio de plantación de cebollas.

Producto de la colisión, murieron la madre de Fabián, Martha Andrade de 75 años, su hijo mayor Juan Cruz Andrade de 28 años y un día después su otro pequeño, Tomás, de 11 años, a quien desconectaron del respirador artificial para que se consume un operativo de órganos.