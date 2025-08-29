Un exjugador profesional de vóley zafó de causa de drogas tras presentar permiso del REPROCANN

El deportista neuquino había sido procesado luego del hallazgo de más de 200 gramos de marihuana en una propiedad. Sin embargo, aceptaron su descargo.

En el allanamiento a la propiedad del exjugador de vóley, se incautaron más de 200 gramos de marihuana.

Un exjugador profesional de vóley pudo revertir una complicada situación en una causa por drogas y, luego de una apelación, se vio beneficiado por una falta de mérito. El imputado aseguró que la marihuana hallada en su propiedad es utilizada para un tratamiento contra los dolores articulares derivados de su paso por distintas canchas de la región y el país.

La causa penal por infracción a la Ley 23.737 en contra del deportista se inició luego de un allanamiento en una propiedad ubicada en esta capital. Las fuerzas de seguridad lograron secuestrar un poco más de 200 gramos de marihuana y a la hora de la acusación, el juzgado federal 2 de Neuquén capital no dudó en procesarlo.

Asistido por la defensa pública, el imputado buscó mejorar su situación y, entre otros elementos de prueba, presentó un permiso del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que gestionó en 2023. El hombre se encargó de entregar una copia donde figuraba un permiso para cultivar hasta 9 plantas de Cannabis sativa y transportar 40 gramos de flores secas.

Cannabis contra dolores articulares y musculares

El exjugador reveló que a los 26 años empezó a sentir dolores articulares y musculares y que por ese motivo se decidió a recurrir al organismo nacional que autoriza el cultivo de Cannabis.

Precisó que la huerta de marihuana la tenía en otro domicilio por cuestiones de seguridad y aseguró que nunca consumió marihuana frente a sus hijos. “Siempre lo hago de noche y afuera en el patio”, explicó.

Todos estos puntos fueron analizados por los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad rionegrina de General Roca que, en forma inicial, indicaron que no se podía descartar su versión.

De igual modo, no contemplaron un sobreseimiento definitivo porque no hay elementos que certifiquen los alcances del permiso del REPROCANN. Al respecto, apuntaron que debería corroborarse “concretamente si el nombrado fue autorizado únicamente a cultivar marihuana para la elaboración de aceite -tal como parece surgir de la copia acompañada a fs.36- o también para su consumo por inhalación”.

El aceite de cannabis.

Finalmente, los camaristas revocaron la decisión del juez de primera instancia y dictaron la falta de mérito al exjugador de vóley.

Demostró que fabricaba aceite medicinal y lo sobreseyeron

Varias de estas situaciones, con personas que recurren a tratamientos con Cannabis, terminan en la justicia luego de procedimientos de las fuerzas de seguridad. Un hombre de la región valletana que era investigado desde el 2019, pudo demostrar que utilizaba la planta de Cannabis sativa para fabricar aceite y lo destinaba para contrarrestar una afección de su salud. Con el acuerdo de la fiscalía federal de General Roca, un juez dictó su sobreseimiento.

El fallo, dictado hace poco más de un año, favoreció a un hombre que enfrentaba una causa por tenencia de estupefacientes en la modalidad de transporte. Sin embargo, su defensor particular presentó múltiples pruebas que certificaban el uso que hacía de la Cannabis sativa y que no estaba vinculado al mundo del narcotráfico. Asimismo, figuraba inscripto en el Registro del Programa Cannabis.

La fiscalía consideró válido el descargo de la defensa y decidió retirar la acusación.