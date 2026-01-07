Un incendio destruyó un auto y estuvo a punto de quemar una casa

El hecho ocurrió este martes en el barrio Cuenca XVI. Intervino el Cuartel de Bomberos VI de Hipódromo, quien logró extinguirlo y constató daños totales.

Este martes por la noche el grave incendio de un auto atemorizó a los vecinos del barrio Cuenca XVI cuando las llamas alcanzaron gran tamaño en calle Las Torcazas Manzana 4 lote 10. En un principio, el Peugeot 307 estaba dentro del garaje pero al notar la presencia de humo, los dueños lo sacaron a la calle.

El llamado al SIEN y los Bomberos de la Policía de Neuquén fue inmediato y la ayuda llegó a los pocos minutos. No obstante, las llamas lo consumieron rápidamente sin dar tregua.

En diálogo con LM Neuquén el Jefe de la División de Bomberos del barrio Hipódromo informó que a las ocho de la noche se recepcionó un llamado en cuartel VI que solicitaba atención urgente. "Al momento de arribar la dotación se veía el foco en el sector del habitáculo del motor", precisó y lamentó: " hubo daños totales ".

incendio auto

¿Cómo se originó el incendio del auto?

Los bomberos de ambas dotaciones trabajaron codo a codo para extinguir lo más pronto posible las llamas que alcanzaban los 5 metros mientras una densa columna de humo se extendía por el plan de viviendas.

"Las tareas de extinción se pudieron realizar con normalidad, se trabajó con autobomba pesada del cuartel", dijo Corzo y agregó que no hubo personas lesionadas, por lo que no se convocó al personal de ambulancias del SIEN. "Como siempre les decimos, lo material se puede recuperar", deslizó sobre este aspecto positivo del siniestro.

Al respecto de los motivos que originaron el desastre, el Jefe del Cuartel VI indicó que por lo que expresaron los damnificados notaron un desperfecto que intentaban arreglar. "Puntualmente por lo que se pudo averiguar había un muchacho que estaba realizando tareas de mantenimiento en el vehículo, aparentemente se produjo un problema eléctrico y hubo pérdida de combustible", apuntó.

Un incendio destruyó el auto y estuvo a punto de quemar la casa

En este sentido, remarcó que, como se ve en las imágenes, el incendio se desarrolló cuando el auto estaba en la vía pública, dado que al notar el problema eléctrico y humo, la reacción fue expulsarlo de la casa. "Es porque lo empujaron hacia la vía pública para que no cause mayores daños en la vivienda donde estaba el vehículo y se da el fuego", señaló.

Recomendaciones ante incendios de autos

Consultado por Radio 7 acerca de recomendaciones y consejos para actuar frente a la presencia o sospecha de incendio, indicó que la prevención es muy importante en esta época de vacaciones, en medio de la preparación técnica de los coches.

Uno de los puntos centrales que apuntó Corzo es la realización del mantenimiento de matafuegos: "deben ver la fecha de vencimiento y hacer la recarga correspondiente".

Luego, señaló que si el incendio se desarrolla en el habitáculo del motor, se recomienda trabajar de manera ágil y precisa. "Simplemente, deben tirar la palanca del capot, se levanta unos centímetros, por ahí colocar la boquilla del matafuego de un kilo, que viene preparado para usar en esos centímetros", aseguró. La explicación es sencilla: "al no levantarse tanto el capot, el matafuegos envuelve todo el vehículo y así logra sofocarlos sin tener tanta oxigenación, implicando que no se desarrolle a pleno el incendio.