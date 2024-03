Un violento de Cutral Co quedó preso tras otro brutal ataque a su pareja

Los últimos incidentes violentos que protagonizó el imputado ocurrieron hace una semana, cuando, armado con un cuchillo, acusó a su pareja de ocultar drogas en su boca. Un día después, el 12 de marzo, también en la vivienda donde convivían, aproximadamente a las 22, luego de una discusión, el acusado comenzó a golpear a la mujer y la amenazó manifestándole que no la dejaría salir más, y que “si no estaba con él no estaba con nadie más” . La víctima logró esconderse en el baño y ante el pedido de auxilio, familiares del imputado que vivían a pocos metros del lugar fueron a asistir a la mujer.

Lo sucedido motivó primero la intervención policial y, luego, el inicio de una investigación por parte de la fiscalía de Cutral Co.

En la formulación de cargos, los acusadores le atribuyeron los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas; lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; amenazas simples que concursan de manera real entre sí; y por el delito de desobediencia a una orden judicial -3 hechos- que concursan de manera ideal.

El violento registra una condena reciente

Durante la audiencia, los representantes de la fiscalía requirieron como medida cautelar que se le imponga la prisión preventiva hasta el 1 de julio, que es cuando finaliza el plazo de investigación. El pedido estuvo fundado en el riesgo de entorpecimiento e integridad para la víctima. Sobre este punto, los acusadores brindaron una pormenorizada descripción de la seguidilla de agresiones sufridas por su pareja. Entre otras circunstancias, recordaron que "salió a correr a la víctima con un cuchillo".

fiscal jefe gaston liotard.jpg El fiscal Gastón Liotard.

Y respecto del riesgo de entorpecimiento, indicaron que en menos de dos semanas desde que se le impusieron medidas de coerción, el imputado no las cumplió. Asimismo, explicaron que en uno de los rondines policiales requeridos por la fiscalía, encontraron a la víctima lesionada. “Es una persona reacia a las órdenes judiciales, no las respeta, no las cumple, no le importa, no las entiende”, puntualizó Liotard y añadió que existe una dificultad en la investigación, ya que “la víctima se encuentra en extrema vulnerabilidad.

El acusado de atacar a su pareja registra un antecedente cercano por violencia de género y que se remonta al mes pasado, cuando la jueza Laura Barbe lo condenó a 9 meses de prisión condicional por las agresiones contra una ex pareja. Por otro lado, el 1 de marzo, en otra audiencia lo habían advertido sobre su posible detención si reiteraba hechos de violencia y no cumplía con las órdenes judiciales.

Frente a los argumentos desplegados por la fiscalía en la audiencia del jueves, la jueza de garantías Bibiana García dio por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva del violento por el plazo requerido.